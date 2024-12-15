La estabilidad en Siria es crucial no solo para Oriente Medio sino también para el mundo, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, durante una reunión de alto nivel sobre el futuro de ese país, que se realizó en la ciudad de Aqaba, Jordania.
Durante su intervención en la cumbre, tras el colapso del régimen de Bashar al-Assad, Fidan pidió "un proceso de transición ordenado, inclusivo y liderado por los sirios" para guiar a la nación en esta encrucijada histórica.
"No debemos permitir que el terrorismo se aproveche de este período de transición de ninguna manera", advirtió Fidan el sábado, por lo que instó a la cooperación internacional a garantizar que el proceso siga siendo pacífico y constructivo.
Preservar las instituciones mientras se implementan reformas
El ministro destacó la importancia de preservar las instituciones estatales de Siria para mantener el orden y la estabilidad, al mismo tiempo que se introducen las reformas necesarias.
Insistió en que el pueblo sirio merece vivir en seguridad, libertad y prosperidad, subrayando la necesidad de una Siria estable y unida para beneficiar tanto a la región como a la comunidad mundial.
Al destacar la riqueza del tejido social de Siria, Fidan pidió respeto por todas las minorías y la adhesión a los principios de unidad, reconciliación mutua e inclusión durante la transición.
Advertencia contra el terrorismo y la migración irregular
Fidan lanzó una dura advertencia contra cualquier paso en falso en el proceso de transición, al señalar que la inestabilidad podría desencadenar oleadas de migración irregular, las cuales afectarían a los países vecinos.
También enfatizó la continua amenaza que plantean los grupos terroristas, en especial el PKK/YPG, que han explotado el caos de Siria.
“El PKK ha tratado de reestructurarse bajo la apariencia de la organización SDF durante la inestabilidad de Siria”, dijo Fidan. “Seguimos combatiendo el terrorismo del PKK/YPG, persiguiéndolos dondequiera que estén”, añadió.
Fidan también reafirmó el compromiso de Türkiye de distinguir a los kurdos sirios de los grupos terroristas, apoyando a los representantes kurdos legítimos que defienden sus derechos en Damasco.
El llamado a que terminen los ataques de Israel
El ministro además condenó los ataques de Israel contra Siria, exigiendo el cese inmediato de esas acciones, las cuales calificó como amenazas externas a la soberanía y estabilidad de Siria.
“Los próximos días pueden no ser fáciles, pero como Türkiye seguiremos estando hombro con hombro con el pueblo sirio”, afirmó. También resaltó la dedicación de Ankara a una resolución pacífica de la crisis.
El Ejército de Israel se desplegó en la zona de amortiguación en los Altos del Golán ocupados de Siria el domingo, poco después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara el colapso de un acuerdo de retirada con Damasco que era supervisado por la ONU.
El ejército israelí lanzó cientos de ataques aéreos contra bases militares, estaciones de defensa aérea y sedes de inteligencia, así como contra depósitos de misiles de largo y corto alcance, y arsenales de armas no convencionales en toda Siria.
El papel de Türkiye para garantizar la estabilidad
Türkiye ha desempeñado un papel fundamental en el manejo de la inestabilidad regional en Siria durante la última década.
Desde el despliegue de tropas para proteger las regiones fronterizas contra amenazas terroristas hasta el apoyo al Ejército Nacional Sirio, el objetivo de Ankara ha sido evitar que el PKK/YPG establezca un corredor terrorista y proteger a los civiles de la opresión.
“Estamos bajo amenaza de Iraq y Siria, pero seguimos comprometidos con la integridad territorial de Siria y con ayudar a su pueblo a reconstruir su nación”, dijo Fidan, instando al apoyo internacional para la estabilidad política y la ayuda humanitaria en el país.
Una encrucijada histórica para Siria
Expresando su gratitud a Jordania por acoger la cumbre de alto nivel, Fidan reflexionó sobre la importancia histórica del período actual para la región.
Mientras Siria navega por su transición, el ministro insistió en que la unidad, la reconciliación y la cooperación internacional serán vitañes para garantizar un mejor futuro para el pueblo sirio y la región en su conjunto.
“Türkiye seguirá siendo un socio firme para Siria durante este período desafiante”, concluyó Fidan.