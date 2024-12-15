TÜRKİYE
5 MIN DE LECTURA
Estabilidad de Siria es crucial para la región y el mundo: ministro Fidan
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, condenó los ataques de Israel contra Siria y pidió el cese inmediato de esas acciones, las cuales calificó como amenazas a la estabilidad.
Estabilidad de Siria es crucial para la región y el mundo: ministro Fidan
El ministro Fidan subrayó la importancia de preservar las instituciones estatales de Siria para mantener el orden y la estabilidad, mientras también se introducen las reformas necesarias. / Foto: AA
15 de diciembre de 2024

La estabilidad en Siria es crucial no solo para Oriente Medio sino también para el mundo, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, durante una reunión de alto nivel sobre el futuro de ese país, que se realizó en la ciudad de Aqaba, Jordania.

Durante su intervención en la cumbre, tras el colapso del régimen de Bashar al-Assad, Fidan pidió "un proceso de transición ordenado, inclusivo y liderado por los sirios" para guiar a la nación en esta encrucijada histórica.

"No debemos permitir que el terrorismo se aproveche de este período de transición de ninguna manera", advirtió Fidan el sábado, por lo que instó a la cooperación internacional a garantizar que el proceso siga siendo pacífico y constructivo.

Preservar las instituciones mientras se implementan reformas

El ministro destacó la importancia de preservar las instituciones estatales de Siria para mantener el orden y la estabilidad, al mismo tiempo que se introducen las reformas necesarias.

Insistió en que el pueblo sirio merece vivir en seguridad, libertad y prosperidad, subrayando la necesidad de una Siria estable y unida para beneficiar tanto a la región como a la comunidad mundial.

Al destacar la riqueza del tejido social de Siria, Fidan pidió respeto por todas las minorías y la adhesión a los principios de unidad, reconciliación mutua e inclusión durante la transición.

Advertencia contra el terrorismo y la migración irregular

Fidan lanzó una dura advertencia contra cualquier paso en falso en el proceso de transición, al señalar que la inestabilidad podría desencadenar oleadas de migración irregular, las cuales afectarían a los países vecinos.

También enfatizó la continua amenaza que plantean los grupos terroristas, en especial el PKK/YPG, que han explotado el caos de Siria.

“El PKK ha tratado de reestructurarse bajo la apariencia de la organización SDF durante la inestabilidad de Siria”, dijo Fidan. “Seguimos combatiendo el terrorismo del PKK/YPG, persiguiéndolos dondequiera que estén”, añadió.

RelacionadoNuevo gobierno sirio no reconocerá a terroristas de PKK/YPG: ministro Fidan

Fidan también reafirmó el compromiso de Türkiye de distinguir a los kurdos sirios de los grupos terroristas, apoyando a los representantes kurdos legítimos que defienden sus derechos en Damasco.

El llamado a que terminen los ataques de Israel

Recomendados

El ministro además condenó los ataques de Israel contra Siria, exigiendo el cese inmediato de esas acciones, las cuales calificó como amenazas externas a la soberanía y estabilidad de Siria.

“Los próximos días pueden no ser fáciles, pero como Türkiye seguiremos estando hombro con hombro con el pueblo sirio”, afirmó. También resaltó la dedicación de Ankara a una resolución pacífica de la crisis.

El Ejército de Israel se desplegó en la zona de amortiguación en los Altos del Golán ocupados de Siria el domingo, poco después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara el colapso de un acuerdo de retirada con Damasco que era supervisado por la ONU.

RelacionadoIsrael lanza cientos de bombas a Siria y avanza en Altos del Golán ocupados

El ejército israelí lanzó cientos de ataques aéreos contra bases militares, estaciones de defensa aérea y sedes de inteligencia, así como contra depósitos de misiles de largo y corto alcance, y arsenales de armas no convencionales en toda Siria.

El papel de Türkiye para garantizar la estabilidad

Türkiye ha desempeñado un papel fundamental en el manejo de la inestabilidad regional en Siria durante la última década.

Desde el despliegue de tropas para proteger las regiones fronterizas contra amenazas terroristas hasta el apoyo al Ejército Nacional Sirio, el objetivo de Ankara ha sido evitar que el PKK/YPG establezca un corredor terrorista y proteger a los civiles de la opresión.

“Estamos bajo amenaza de Iraq y Siria, pero seguimos comprometidos con la integridad territorial de Siria y con ayudar a su pueblo a reconstruir su nación”, dijo Fidan, instando al apoyo internacional para la estabilidad política y la ayuda humanitaria en el país.

Una encrucijada histórica para Siria

Expresando su gratitud a Jordania por acoger la cumbre de alto nivel, Fidan reflexionó sobre la importancia histórica del período actual para la región.

Mientras Siria navega por su transición, el ministro insistió en que la unidad, la reconciliación y la cooperación internacional serán vitañes para garantizar un mejor futuro para el pueblo sirio y la región en su conjunto.

“Türkiye seguirá siendo un socio firme para Siria durante este período desafiante”, concluyó Fidan.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza