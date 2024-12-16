Durante la última semana, Mohamed Khalil Yahya no se ha despegado de su teléfono. Desde su casa, en Berlín, revisa minuciosamente cada imagen que encuentra en internet de los prisioneros sirios que han sido liberados de los terribles centros de detención que creó el régimen de Bashar Al-Assad.

Yahya busca desesperadamente un rostro familiar, cualquiera que se parezca a su hermano Mosallam, de quien no ha sabido nada en 12 años.

Desde entonces, Yahya había aceptado la posibilidad de que su hermano, arrestado en 2012 en un control militar en un suburbio de Damasco, durante el apogeo del levantamiento sirio, probablemente estuviera muerto.

Sin embargo, una foto borrosa que se difundió recientemente en redes sociales reavivó una frágil esperanza. El hombre de la imagen estaba demacrado e irreconocible en muchos sentidos, pero había algo inquietantemente familiar en su rostro. ¿Podría ser que Mosallam estuviera vivo después de todos estos años?

Esa mínima posibilidad le ha generado a Yahya tanta esperanza como dolor. Rápidamente compartió la imagen con sus hermanos en Siria, quienes empezaron una búsqueda frenética en hospitales de Damasco con la esperanza de confirmar lo inimaginable. Pero tras días enteros de recorrer salas y preguntar al personal médico no han encontrado respuestas, solo más incertidumbre.

"No sé qué creer. Esa foto me hizo sentir que podría seguir vivo, pero sin confirmación, es insoportable", compartió Yahya en conversación con TRT World.

Miles de personas siguen desaparecidas

Desde el rápido colapso del régimen de Al-Assad el pasado 8 de diciembre, múltiples prisiones en todo el país han sido abiertas, y un sinnúmero de prisioneros –muchos detenidos durante las protestas pacíficas masivas de 2011 y 2012– fueron liberados.

Las condiciones inhumanas de las celdas de confinamiento, la duración de estos encarcelamientos y el estado de quienes han emergido de esos lugares han puesto de relieve la brutalidad practicada en los laberintos de las prisiones.

Según testimonios, la tortura, las violaciones y el abuso eran constantes, y se encontraron decenas de cadáveres en descomposición.

Mosallam tenía 38 años cuando fue detenido. Ese día subió al autobús para ir a su trabajo. Como venía del suburbio de Darayya, donde se habían realizado protestas antigubernamentales, los soldados lo bajaron del vehículo y se lo llevaron. Sus hijos, que entonces tenían 6, 10 y 13 años, nunca más volvieron a saber de él.

"Yo ya había aceptado que Mosallam probablemente estaba muerto. El régimen no mostró piedad hacia Darayya", dijo Yahya. También relató que su familia no preguntó a las autoridades sobre el paradero de su hermano por miedo a que ellos también fueran arrestados.

Desde ese día, la familia no ha recibido noticia alguna sobre su destino, ni siquiera una confirmación de su detención o muerte. "Pero cuando vi esa foto, tuve que creer, aunque fuera solo por un momento, que él podría estar vivo", expresó Yahya.

Una agonía sin fin

La historia de la familia Yahya es una de las innumerables tragedias en Siria, donde la red de detenciones de Assad proyecta una gran sombra de horrores.

Durante años, las organizaciones de derechos humanos han documentado las brutalidades del sistema penitenciario en Siria. Los detenidos solían ser sometidos a torturas extremas, hambre y, en muchos casos, a la ejecución. Además, las familias de los desaparecidos se enfrentan a una cruel incertidumbre: sin certificados de defunción ni información oficial, se encuentran en un limbo agonizante.

La difícil situación de familias como la de Fadwa Mahmoud encarna esta tragedia. Fadwa, una destacada activista y exprisionera política, lleva más de una década buscando información sobre su marido, Abdulaziz Al-Kheir, y su hijo, Maher Tahan.

Ambos hombres fueron arrestados en 2012 y, desde entonces, Fadwa convirtió su dolor en activismo y fundó el movimiento "Familias por la Libertad" que trabaja por los desaparecidos en Siria.

Pero hasta ahora, su búsqueda no ha dado respuestas.

"He pasado años enteros siguiendo pistas falsas. El régimen oculta deliberadamente el destino de los detenidos, especialmente de figuras prominentes como Abdulaziz (Al-Kheir). Es una tragedia que comparten miles de familias sirias", dijo en una entrevista para TRT World.

Desde que el régimen cayó, se multiplicaron los grupos en Facebook en los que muchas familias publican imágenes de sus seres queridos con la esperanza de conseguir alguna información sobre ellos.