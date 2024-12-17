La familia de Aysenur Ezgi Eygi, la activista turca-estadounidense asesinada por las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada el pasado 6 de septiembre, volvió a manifestar su frustración con el Gobierno del presidente Joe Biden. Tras reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, este lunes, los familiares de Aysenur señalaron que es “frustrante escuchar las mismas cosas" sin acciones significativas.

La reunión del lunes ocurre en medio de la lucha de la familia para que el Gobierno de Biden realice una investigación independiente sobre su asesinato, que fue deliberado según revelan las pruebas. "El secretario estuvo atento mientras nos escuchaba, pero desafortunadamente repitió muchas de las mismas cosas que hemos estado oyendo durante los últimos 20 años, especialmente desde el asesinato de Rachel Corrie", dijo el esposo de Aysenur, Hamid Ali, después de la reunión con Blinken en el Departamento de Estado.

La estadounidense Rachel Corrie, de 23 años, fue asesinada en 2003 por una excavadora israelí mientras protestaba por la demolición de casas palestinas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

El asesinato de Aysenur, de 26 años, ocurrió en un contexto similar. Un francotirador israelí le disparó letalmente el 6 de septiembre durante una protesta pacífica contra los asentamientos israelíes ilegales cerca de Nablus, en la Cisjordania ocupada. Los relatos de testigos y las autopsias realizadas por las autoridades turcas y palestinas apuntan a un ataque selectivo.

"Esperamos que esta vez las cosas sean diferentes", añadió Ali, aunque aclaró que la familia no tiene grandes expectativas.

Ozden Bennet, hermana de Aysenur, dijo que Estados Unidos sigue esperando una investigación de Israel, que la familia no considera "creíble".

Los familiares de la activista salieron de la reunión pidiéndole a Washington que "presione al gobierno israelí para que, como mínimo, termine su investigación sobre el asesinato de mi hermana antes del cambio de gobierno", dijo Bennett. Esto en el contexto de que Trump asumirá como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

Bennett también señaló que antes de la reunión del lunes en el Departamento de Estado, nadie de la Casa Blanca ni de la administración Biden se había puesto en contacto con la familia para ofrecer sus condolencias, a pesar de los informes de prensa que sugerían que sí los habían contactado.

“Murió luchando por otros”: vigilia por Aysenur frente a la Casa Blanca

En la tarde de este lunes se celebró una vigilia frente a la Casa Blanca en memoria de Aysenur. Además de su hermana y su esposo, al homenaje asistió su padre Mehmet Suat Eygi, quienes se unieron a otras personas en Lafayette Square.

El esposo de Aysenur reiteró su frustración y señaló que, si bien los funcionarios estadounidenses calificaron el asesinato de "no provocado" e "injustificado", aún no han responsabilizado a Israel.