"Son de niños, niños, niños, podría ser mi sobrino", grita Hussam Hussain Tomeh, mientras sostiene en sus manos un pequeño cráneo que yacía junto a otros huesos en medio de edificios destruidos en Tadamon, cerca de Damasco, Siria. Es uno de los tantos lugares donde se investiga la presencia de fosas comunes. Los horrores cometidos durante el régimen de Bashar Al-Assad continúan saliendo a la luz, mientras familias buscan, desesperadas, conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos.

En las últimas semanas, se han dirigido a las prisiones, con la esperanza de encontrar vivos a sus familiares. Pero ahora, así como Hussam, muchos han perdido la esperanza y lloran al recorrer los sitios donde creen que podrían estar sus restos.

En Tadamon, investigadores de Human Rights Watch verificaron la ubicación de un vídeo de 2013 –filtrado hace dos años–, en el que se puede ver cómo once personas con los ojos vendados son disparadas a quemarropa y empujadas a un foso. Esta semana, equipos descubrieron "un número importante de cuerpos" allí.

Hussam cuenta que vivió "seguro" en este vecindario durante casi cuatro décadas, hasta que en 2011 las fuerzas del régimen de Assad llegaron a la zona y la mayor parte de la población se vio desplazada de forma forzosa. A pesar de esto, su familia se quedó en Tadamon. Hasta que un día recibió una llamada de su nieta, que le dijo que su hermano, su cuñada y sus dos hijos habían desaparecido, junto a otros cinco parientes, según relata a la agencia de noticias EFE.

"Mi hermana vino a mirar, pero no encontró a nadie, encontró colchones en el suelo, la ropa en el suelo (...) Mi hermana también vino a buscarlos aquí, también desapareció, los desaparecidos de la familia se convirtieron en diez", asegura el anciano junto a una de las posibles tumbas.

"Si aún estuviese vivo, el más pequeño de los niños tendría ahora once años, entonces tenía alrededor de un año", agrega.

Hussam no sabe si su familia pueda encontrarse debajo de la arena disimulada con rocas a su lado, pues aunque no reconocieron a ninguno de los asesinados en el vídeo, sabe que hubo más masacres en la zona.

Nazir Al Tahan, vecino del mismo barrio, explica a EFE que volvió por primera vez a esta parte del barrio hace alrededor de un año, ya que antes estaba prohibido para que los vecinos "no descubrieran estos crímenes".