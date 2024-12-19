La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su apoyo a la propuesta de expandir el tratado que regula la zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, para incluir a otros países de América Latina.

Siguiendo la postura de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum abogó este martes porque el T-MEC no se limite a los tres países que actualmente lo conforman, sino que incluya a otras naciones de la región. Según explicó, esta ampliación podría transformar el continente en una "potencia económica" capaz de competir con otras regiones del mundo.

Asimismo, enfatizó que, más allá de las afinidades o diferencias ideológicas entre gobiernos de la región, el objetivo central debe ser la integración económica.

El T-MEC, considerado un pilar del comercio en América del Norte, tiene un gran potencial por explorar, argumentó la mandataria. Destacó que una mayor colaboración con los países del sur del continente podría desbloquear oportunidades en sectores clave como la energía renovable, la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología

Sheinbaum señaló a países como Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Guatemala, Venezuela y Cuba como posibles socios en esta expansión, destacando los intereses comunes y los desafíos compartidos que podrían abordarse más efectivamente a través de un tratado regional ampliado.