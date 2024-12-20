El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó a la comunidad internacional a mejorar sus mecanismos para proteger los derechos humanos en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad.

"A Oriente Medio lo están consumiendo muchos fuegos, pero hoy hay una llama de esperanza en Siria. Esa llama no debe extinguirse. El pueblo de Siria se encuentra en un momento histórico y en un momento de oportunidad. Esa oportunidad no puede perderse", dijo Guterres este jueves en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

Al definir el régimen de Assad como "décadas de gobierno brutal y dictatorial", Guterres expresó su solidaridad con el pueblo de Siria: "Reconocemos que este momento ofrece una oportunidad largamente buscada para que todos los sirios hagan realidad las aspiraciones que impulsaron su movimiento pacífico por el cambio en 2011, y el llamado que resonó en todo el país acerca de que el pueblo sirio es uno".

También señaló que la transición política debe "gestionarse con cuidado" y advirtió contra "un riesgo real" que podría desmoronarse."La transición política que tenemos por delante debe ser por los sirios y para los sirios, todos los sirios. Debe ser inclusiva, creíble y pacífica. Todas las comunidades deben estar completamente integradas en la nueva Siria", indicó.

Guterres añadió que había hablado con varios líderes de la región y de otros lugares sobre la situación en Siria. Además, subrayó la importancia de descubrir el destino de las personas desaparecidas en Siria. "La Asamblea General (de la ONU) creó la Institución Independiente sobre Personas Desaparecidas en Siria. Hoy anuncio el nombramiento de Karla Quintana, de México, como directora de la institución. Ella y su equipo deben tener la posibilidad de llevar a cabo plenamente su mandato", señaló.

"De hecho, todos los mecanismos internacionales para promover la protección de los derechos humanos en Siria y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos deben tener lo que necesitan para llevar a cabo su labor vital", añadió.

Guterres condena despliegue de Israel en zona de amortiguación

Enfatizando en la continua amenaza del grupo terrorista Daesh en Siria, Guterres denunció los continuos ataques de Israel. Y señaló que "son violaciones a la soberanía y la integridad territorial de Siria. Deben cesar".

Justamente, sobre la presencia del ejército israelí en la zona de amortiguación de los Altos del Golán ocupados en Siria, enfatizó: "Permítanme ser claro: no debe haber fuerzas militares en el área de separación que no sean las fuerzas de paz de la ONU, punto. Israel y Siria deben respetar los términos del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974, que sigue en pleno vigor".

Destacando la importancia de "la soberanía, la unidad territorial y la integridad de Siria", Guterres añadió que “este es un momento decisivo, un momento de esperanza e historia, pero también de gran incertidumbre". "Pero es obligación de la comunidad internacional estar con el pueblo de Siria que ha sufrido tanto. El futuro de Siria debe ser moldeado por su pueblo, para su pueblo, con el apoyo de todos nosotros", agregó.