EE.UU. elimina recompensa por arresto del nuevo líder sirio Ahmed al Sharaa
Diplomáticos de EE.UU. se reunieron con funcionarios de la nueva administración en Siria y confirmaron que Washington ya no ofrecerá una recompensa por el arresto de Al Sharaa.
Las conversaciones positivas llevaron a la cancelación de la recompensa por el arresto de Ahmed al Sharaa. Foto AFP / AFP
21 de diciembre de 2024

Estados Unidos anunció este viernes que dejará de ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares por el arresto de Ahmed al Sharaa, también conocido como Abu Mohammad al Jolani, líder de la nueva administración en Siria.

"Le informé (a Al Sharaa) que ya no seguiríamos ofreciendo la recompensa de ‘Recompensas por Justicia’, que había estado vigente durante varios años", declaró Barbara Leaf, secretaria asistente de Estado para Asuntos del Cercano Oriente de EE.UU., después de reunirse con funcionarios de Hayat Tahrir al Sham (HTS), uno de los grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad que ahora integra el gobierno de transición en Damasco.

Durante su encuentro con al Sharaa, Leaf explicó que mantuvo una conversación "buena" y "detallada" sobre varios temas regionales, así como la situación interna del país. "Escuché sus prioridades, que están enfocadas en poner a Siria en el camino de la recuperación económica", señaló.

Leaf, quien describió al líder sirio como "pragmático", afirmó: "Hemos escuchado durante algún tiempo declaraciones muy pragmáticas y moderadas sobre diversos temas, desde los derechos de las mujeres hasta la protección y los derechos iguales para todas las comunidades".

"Fue un buen primer encuentro. Juzgaremos por hechos, no solo por palabras", añadió.

RelacionadoErdogan reafirma compromiso con transición en Siria y estabilidad regional

Compromiso con la lucha contra el terrorismo

Leaf destacó la "necesidad crítica de garantizar que los grupos terroristas no representen una amenaza dentro de Siria o fuera de ella" y aseguró que el líder de HTS expresó su compromiso en este sentido.

Esta reunión marca el primer encuentro entre funcionarios de Estados Unidos y miembros de HTS, días después de que Bashar Al-Assad, líder del régimen sirio durante casi 25 años, huyera a Rusia. Esto ocurrió el 8 de diciembre, cuando grupos opositores al régimen tomaron el control de Damasco, poniendo fin al régimen del Partido Baath, que estuvo en el poder desde 1963.

HTS ha sido designado como organización terrorista por Estados Unidos, Reino Unido, Naciones Unidas y Türkiye. Sin embargo, el grupo y su líder han buscado proyectarse como una fuerza más moderada en Siria, promoviendo la inclusión y un camino político hacia el futuro.

De acuerdo con varios informes, EE.UU., junto con la ONU y otros países, están considerando eliminar a HTS de la lista de organizaciones terroristas, aunque no se ha confirmado oficialmente.

La ONU pide revisar sanciones a Siria

El conjunto de sanciones internacionales sobre Siria debe ser reconsiderado para ayudar a reconstruir el país tras la salida de Assad, afirmó este viernes la directora de la agencia de migración de la ONU, Amy Pope.

"En cuanto a las sanciones, estamos hablando de todas: las de la ONU, las de Estados Unidos y otras sanciones", declaró Pope, directora de la Organización Internacional para las Migraciones, después de visitar Siria.

"Es evidente que las sanciones han tenido un impacto significativo, especialmente en las poblaciones vulnerables. Para reconstruir la situación, será necesario reevaluar esas sanciones", señaló en una conferencia de prensa en Ginebra. "La gente no tiene acceso al crédito y depende mucho del efectivo. Los salarios que reciben por su trabajo son extremadamente bajos", añadió.

FUENTE:TRT Español y agencias
Por Baba Umar