La nueva administración en Siria, que estará en funciones hasta marzo, empieza a tomar forma poco a poco tras definir a sus principales líderes y ministros. Mientras va fijando sus prioridades en esta nueva etapa para el país, se designó este fin de semana a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, así como al gobernador de la capital, Damasco.
Poco después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad se formó un gobierno de transición encabezado por Ahmed al Sharaa, también conocido como Abu Mohammad al Jolani. Sharaa ha liderado el Hayat Tahrir al-Sham (HTS), uno de los principales grupos que lanzó la ofensiva relámpago que llevó al colapso del régimen de Assad.
Con el paso de los días, los ministerios clave se han ido conformando. Estas son las principales designaciones.
Primer ministro
Uno de los primeros nombres confirmados fue el del primer ministro, Mohammed Al-Bashir, quien en los años previos se desempeñó como primer ministro del Gobierno de Salvación de Idlib (SSG), administración creada para gestionar esa región siria.
Nacido a mediados de la década de 1980 en Yabal Zawiya, Idlib, la trayectoria de Bashir comenzó como ingeniero. Más adelante, en 2022, fue nombrado ministro de Desarrollo y Asuntos Humanitarios del SSG. Luego, desde enero de 2024 hasta la caída de Assad ocupó el cargo más alto del SSG.
Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Este sábado, la administración designó a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, dos hombres muy cercanos a Al Sharaa.
Al frente del Ministerio de Defensa estará Marhaf Abu Qasra, antes conocido como Abu al Hasan al Hamawi.
Abu Qasra fue el comandante militar del HTS y uno de los principales responsables de la ofensiva contra Assad.
Además, la administración anunció al que será el jefe de la diplomacia en Siria. Assad Hasan al Shaibani, quien anteriormente se hacía llamar Zaid al Attar, será el ministro de Relaciones Exteriores.
Nacido en 1987 en Hasakah, Shaibani se mudó a la capital con su familia, donde se graduó en la Universidad de Damasco en 2009 con una licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas. Según el anunció oficial, Shaibani obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores de la Universidad Sabahattin Zaim en Türkiye en 2022, y cursa un doctorado en la misma especialidad en 2024.
Al Shaibani se desempeñó como jefe de Asuntos Políticos de la administración en la provincia de Idlib. En este cargo, se ocupó de las relaciones con representantes de gobiernos e instituciones extranjeros y supervisó la coordinación con agencias de la ONU y organizaciones de ayuda humanitaria.
Gobernador de Damasco
Este domingo, la administración designó a Maher Marwan Idlibi como gobernador de Damasco.
El nuevo gobernador, que estudió ley islámica y derecho en la Universidad de Idlib, huyó de Damasco en 2011, en el inicio de las revueltas populares contra el régimen de Assad.
Desde 2017, trabajó en varias instituciones del Gobierno de Salvación de Idlib. Ahora será el responsable de la capital de Siria.
Oficina de Asuntos de la Mujer
Aisha al-Dibs fue designada directora de la Oficina de Asuntos de la Mujer, según informó el Departamento de Asuntos Políticos en un comunicado. Es la primera mujer funcionaria de alto nivel en la nueva administración.
Dibs, que anteriormente trabajó en el campo de ayuda humanitaria, se describe a sí misma en su cuenta de redes sociales como "una activista centrada en el desarrollo de las mujeres y el trabajo humanitario".
Aduanas
Por otro lado, la nueva administración también anunció la designación del nuevo director general de Aduanas del país, Ahmed Badawi. El funcionario explicó que iniciará una reforma integral de las aduanas y el sistema de comercio exterior del país, para racionalizar el sistema de aranceles, rebajar y suprimir tasas, eliminar restricciones a la importación y mejorar su estructura técnica y administrativa. También señaló que estos esfuerzos buscarán reducir el alto costo de vida.
Pedidos para levantar sanciones contra Siria
Actualmente sobre Siria pesan varias sanciones internacionales impuestas por países occidentales, liderados por Estados Unidos, durante el régimen de Assad. Después de su caída, la nueva administración ha pedido que estas sean levantadas para así agilizar la recuperación económica del país, una medida que respaldan la ONU y algunos líderes de la comunidad internacional.
“El conjunto de sanciones internacionales sobre Siria debe ser reconsiderado para ayudar a reconstruir el país tras la salida de Assad”, afirmó el pasado viernes la directora de la agencia de migración de Naciones Unidas, Amy Pope.
"Es evidente que las sanciones han tenido un impacto significativo, especialmente en las poblaciones vulnerables. Para reconstruir la nación, será necesario reevaluar esas sanciones", señaló en una conferencia de prensa en Ginebra.
Türkiye también abogó por el levantamiento de las sanciones. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, señaló tras reunirse con Sharaa que la nueva administración necesita oportunidades y recursos para implementar sus planes.
"El levantamiento de las sanciones contra Siria, la normalización del país y el establecimiento de la seguridad son cruciales en este sentido", declaró Fidan. Enfatizó que deben iniciarse los preparativos para la reconstrucción de Siria lo antes posible, afirmando que "crear un entorno que permita el regreso voluntario y seguro de nuestros hermanos sirios solamente puede lograrse de esta manera".
Asimismo, Sharaa dialogó con diplomáticos de Estados Unidos sobre la necesidad de suspender las sanciones. Tras una reunión, Barbara Leaf, secretaria asistente de Estado para Asuntos de Oriente Medio de EE.UU., aseguró que mantuvo una conversación "buena" y "detallada" sobre varios temas regionales, así como la situación interna del país. "Escuché sus prioridades, que están enfocadas en poner a Siria en el camino de la recuperación económica", señaló.