La nueva administración en Siria, que estará en funciones hasta marzo, empieza a tomar forma poco a poco tras definir a sus principales líderes y ministros. Mientras va fijando sus prioridades en esta nueva etapa para el país, se designó este fin de semana a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, así como al gobernador de la capital, Damasco.

Poco después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad se formó un gobierno de transición encabezado por Ahmed al Sharaa, también conocido como Abu Mohammad al Jolani. Sharaa ha liderado el Hayat Tahrir al-Sham (HTS), uno de los principales grupos que lanzó la ofensiva relámpago que llevó al colapso del régimen de Assad.

Con el paso de los días, los ministerios clave se han ido conformando. Estas son las principales designaciones.

Primer ministro

Uno de los primeros nombres confirmados fue el del primer ministro, Mohammed Al-Bashir, quien en los años previos se desempeñó como primer ministro del Gobierno de Salvación de Idlib (SSG), administración creada para gestionar esa región siria.

Nacido a mediados de la década de 1980 en Yabal Zawiya, Idlib, la trayectoria de Bashir comenzó como ingeniero. Más adelante, en 2022, fue nombrado ministro de Desarrollo y Asuntos Humanitarios del SSG. Luego, desde enero de 2024 hasta la caída de Assad ocupó el cargo más alto del SSG.

Relacionado Quién es Al-Bashir, el tecnócrata que liderará Siria tras la caída de Assad

Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores

Este sábado, la administración designó a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, dos hombres muy cercanos a Al Sharaa.

Al frente del Ministerio de Defensa estará Marhaf Abu Qasra, antes conocido como Abu al Hasan al Hamawi.

Abu Qasra fue el comandante militar del HTS y uno de los principales responsables de la ofensiva contra Assad.

Además, la administración anunció al que será el jefe de la diplomacia en Siria. Assad Hasan al Shaibani, quien anteriormente se hacía llamar Zaid al Attar, será el ministro de Relaciones Exteriores.

Nacido en 1987 en Hasakah, Shaibani se mudó a la capital con su familia, donde se graduó en la Universidad de Damasco en 2009 con una licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas. Según el anunció oficial, Shaibani obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores de la Universidad Sabahattin Zaim en Türkiye en 2022, y cursa un doctorado en la misma especialidad en 2024.

Al Shaibani se desempeñó como jefe de Asuntos Políticos de la administración en la provincia de Idlib. En este cargo, se ocupó de las relaciones con representantes de gobiernos e instituciones extranjeros y supervisó la coordinación con agencias de la ONU y organizaciones de ayuda humanitaria.

Gobernador de Damasco

Este domingo, la administración designó a Maher Marwan Idlibi como gobernador de Damasco.