Una serie de enfrentamientos mortales que se desencadenaron por supuestos reclamos de daños a un santuario religioso, se debieron a “provocaciones" por parte de fuerzas vinculadas al derrocado régimen de Bashar Al-Assad, afirmó la actual administración del país.

Los enfrentamientos ocurrieron tras la difusión de videos en redes sociales que supuestamente mostraban daños en el santuario del líder religioso Abu Abdullah Hasibi, ubicado en Alepo.

Sin embargo, el Ministerio del Interior señaló en un comunicado que los videos eran "grabaciones antiguas realizadas por grupos desconocidos”. También agregó que la difusión de estas imágenes buscaba "sembrar discordia entre el pueblo sirio en este periodo sensible".

"Reafirmamos que nuestras instituciones trabajan día y noche para proteger nuestras propiedades y sitios religiosos", añadió.

En las provincias de Homs, en el centro, y de Tartus, en el oeste, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que causaron muertos y heridos en ambas partes. Tras estos acontecimientos, las autoridades impusieron un toque de queda en Homs, desde las 6 pm hasta las 8 am del jueves, informó la Agencia de Noticias Siria.

En los últimos tres días, las fuerzas de seguridad de la nueva administración intensificaron las búsquedas de exfuncionarios del régimen acusados de cometer crímenes de guerra en varias ciudades, principalmente en las provincias de Latakia y Tartus.