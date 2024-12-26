Una serie de enfrentamientos mortales que se desencadenaron por supuestos reclamos de daños a un santuario religioso, se debieron a “provocaciones" por parte de fuerzas vinculadas al derrocado régimen de Bashar Al-Assad, afirmó la actual administración del país.
Los enfrentamientos ocurrieron tras la difusión de videos en redes sociales que supuestamente mostraban daños en el santuario del líder religioso Abu Abdullah Hasibi, ubicado en Alepo.
Sin embargo, el Ministerio del Interior señaló en un comunicado que los videos eran "grabaciones antiguas realizadas por grupos desconocidos”. También agregó que la difusión de estas imágenes buscaba "sembrar discordia entre el pueblo sirio en este periodo sensible".
"Reafirmamos que nuestras instituciones trabajan día y noche para proteger nuestras propiedades y sitios religiosos", añadió.
En las provincias de Homs, en el centro, y de Tartus, en el oeste, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que causaron muertos y heridos en ambas partes. Tras estos acontecimientos, las autoridades impusieron un toque de queda en Homs, desde las 6 pm hasta las 8 am del jueves, informó la Agencia de Noticias Siria.
En los últimos tres días, las fuerzas de seguridad de la nueva administración intensificaron las búsquedas de exfuncionarios del régimen acusados de cometer crímenes de guerra en varias ciudades, principalmente en las provincias de Latakia y Tartus.
Por otro lado, el Ministerio del Interior también informó que en la región costera del país algunas personas vinculadas al régimen caído aprovecharon la oportunidad para lanzar ataques armados contra las fuerzas de seguridad, lo que resultó en varias muertes de personal.
Al menos 14 personas murieron y 10 resultaron heridas este miércoles cuando fuerzas alineadas con el antiguo régimen de Assad atacaron al personal de seguridad del Ministerio del Interior en las zonas rurales de la provincia de Tartus.
El ministro del Interior, Mohammed Abdel Rahman, dijo que "14 miembros del Ministerio del Interior murieron y otros 10 resultaron heridos después de... una traicionera emboscada de los restos del régimen criminal" en Tartus "mientras realizaban sus tareas de mantenimiento de la seguridad".
La toma de control de Damasco por parte de grupos opositores liderados por Hayat Tahrir al-Sham el 8 de diciembre marcó el fin de 61 años de control del Partido Baaz en Siria. Assad, quien gobernó durante casi 25 años, huyó a Rusia tras la rápida ofensiva, que permitió a la oposición tomar ciudades clave en menos de dos semanas.
Poco después de la caída del régimen, se formó un gobierno de transición encabezado por Ahmed al Sharaa. Por su parte, el primer ministro interino, Muhammad Al-Bashir, anunció que los criminales de guerra serían procesados “según las leyes sirias actuales”.