Todas las comunicaciones se han perdido con el hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, luego de que el Ejército de Israel lo rodeara este viernes y les ordenara a todas las personas allí reunirse en el patio del lugar. Apenas horas antes, las fuerzas de Tel Aviv lanzaron un brutal bombardeo contra un edificio frente al hospital que mató a casi 50 palestinos, incluyendo al menos tres miembros del personal médico.

Tras el ataque aéreo, el ejército israelí le envió un mensaje al Dr. Hussam Abu Safiya, el director del hospital, ordenándole que llevara a los pacientes y médicos al patio, pues procederían a allanar el edificio. Desde entonces no se tiene noticia del hospital ni de los pacientes.

El bombardeo israelí que impactó contra un edificio frente al hospital Kamal Adwan también dejó personas bajo los escombros, según informó en su momento Safiya. "Hay casi 50 mártires, incluidos tres de nuestro personal médico, bajo los escombros de un edificio situado frente al Hospital Kamal Adwan en la zona de Beit Lahia después de que fuera bombardeado por aviones de guerra israelíes", dijo en un comunicado.

El director añadió que el personal médico estaba en el edificio atacado porque se alojaban allí con sus familias. Identificó a los trabajadores de salud como Ahmed Samour, un pediatra; Israa, un técnico de laboratorio, y Fares, un técnico de mantenimiento del hospital.

El intenso asedio contra el hospital Kamal Adwan

Ahora bien, el hospital Kamal Adwan lleva varios días bajo asedio israelí. Este jueves, la administración del centro de salud anunció que uno de sus directores, Mohammed Saleha, y seis miembros del personal médico resultaron heridos en explosiones cerca de sus instalaciones. Además, varios departamentos del hospital sufrieron daños. Y dos días antes, el martes, las fuerzas israelíes detonaron dos robots cargados de explosivos en las inmediaciones del hospital, según testigos.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre las condiciones “mínimas” con las que operaba el hospital en medio del constante bombardeo israelí. En ese momento, el director Safiya advirtió al sitio web de noticias Drop Site News que, si los ataques no cesaban inmediatamente, el hospital “se convertiría en un cementerio”. También compartió las pérdidas desgarradoras que ha sufrido: su hijo falleció en octubre en un ataque con drones israelíes al hospital, mientras que él mismo resultó herido en la pierna, lo que lo llevó a cuidados intensivos en noviembre.

“Estamos siendo asesinados a diario en el hospital y enfrentamos bombardeos directos sin previo aviso. No tenemos electricidad, agua ni oxígeno”, dijo Safiya el 15 de diciembre. Además, informó haber visto "cientos de cuerpos" esparcidos justo más allá de los terrenos del hospital, con decenas de nuevos heridos que abruman al ya devastado equipo médico.

El objetivo de acabar con los hospitales

La destrucción del sistema de salud forma parte del "Plan de los Generales" del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuyo objetivo es expulsar o aniquilar a los palestinos del norte de Gaza. Entre 65.000 y 75.000 palestinos están atrapados en condiciones inhumanas en esta zona, enfrentando una doble amenaza: o se ven forzados a abandonar la región o mueren de hambre y enfermedades debido al colapso de los servicios básicos.

En esa línea, entre este jueves y viernes, el Ejército de Israel ejecutó ataques de demolición a gran escala contra los pocos edificios que quedan en varias zonas del norte de Gaza, según informaron testigos a la agencia de noticias Anadolu. Además, del hospital Kamal Adwan también se atacó el de Al-Awda.

Israel lanzó una ofensiva terrestre a gran escala en el norte de Gaza el 5 de octubre para supuestamente impedir que el grupo palestino Hamás se fortaleciera. Sin embargo, los palestinos acusan a Israel de intentar ocupar la zona y desplazar por la fuerza a sus residentes.

Desde entonces, no se ha permitido que entre en la zona ayuda humanitaria suficiente, incluidos alimentos, medicamentos y combustible, lo que ha dejado a la población restante al borde de una hambruna inminente.