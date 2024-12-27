Los desafíos de la nueva administración en Siria, casi tres semanas después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad, continúan apareciendo a medida que el país entra en una nueva fase. Entre los retos más urgentes está el de garantizar la seguridad en medio de los ataques de los leales a Assad y el de descubrir y documentar la verdadera magnitud de las torturas y masacres perpetradas bajo su mando.

Ante estos desafíos, Türkiye reafirmó su compromiso con Siria para apoyar la paz, la estabilidad y la tranquilidad en el país vecino. El Ministerio de Defensa turco enfatizó la necesidad de preservar la integridad territorial y la estructura unificada de Siria, al tiempo que expresó su apoyo a los esfuerzos de la nueva administración para establecer un ejército nacional unificado.

En un comunicado, el ministerio subrayó la disposición de Ankara para cooperar con las autoridades sirias en la lucha contra el terrorismo, y reiteró que las organizaciones terroristas como Daesh, PKK/YPG y sus afiliadas no tienen cabida en el futuro de Siria ni de la región.

"Creemos que sólida industria de defensa de Türkiye, su experiencia en la lucha contra el terrorismo y las capacidades de su ejército –que son un ejemplo para muchos países– podrán contribuir significativamente para fortalecer las capacidades de seguridad y defensa de Siria", señaló el Ministerio de Defensa. En esa línea, la declaración destacó el potencial de cooperación en defensa entre las Fuerzas Armadas turcas y el gobierno interino de Siria, al describirlo como una oportunidad crucial, no sólo para los dos países sino también para la estabilidad de Oriente Medio en general.

Además, el ministerio destacó la dedicación constante de Ankara para garantizar el retorno voluntario, seguro y digno de los refugiados sirios, manteniendo al mismo tiempo su apoyo al pueblo de ese país. Durante la guerra civil siria, Türkiye acogió a unos 4 millones de sirios, más que cualquier otro país del mundo.

“Siria ha entrado en una nueva era. Siria ahora pertenece a los sirios. Como lo hemos hecho hasta ahora, seguiremos apoyando al pueblo sirio en el futuro”, afirmó el comunicado del Ministerio de Defensa.

Relacionado Israel en el Golán de Siria: ¿es el nuevo capítulo del apartheid hídrico?

Esfuerzos contra el terrorismo

El grupo terrorista PKK/YPG ha tratado de explotar la situación desde la caída del régimen de Assad para intensificar los esfuerzos y establecer un “corredor de terrorismo” a lo largo de la frontera entre Türkiye y Siria, dijo el Ministerio de Defensa. La declaración también abordó los esfuerzos antiterroristas en curso, reafirmando la postura resuelta de Türkiye frente a este asunto tanto a nivel nacional como transfronterizo.

Durante la semana pasada, las fuerzas turcas respondieron a 72 intentos de acoso y ataque, incluidos 17 incidentes en Iraq y 55 en Siria, lo que resultó en la neutralización de 62 terroristas en esos dos países.

El Ministerio de Defensa informó que dos terroristas del PKK se entregaron a los guardias fronterizos turcos la semana pasada. Las operaciones de seguridad en el norte de Iraq también descubrieron un alijo de armas, municiones y suministros en un escondite oculto.

El ministerio también aclaró que el Ejército Nacional Sirio controla Manbiy y la presa de Tishrin, y que las afirmaciones sobre avances terroristas en estas áreas no reflejan la realidad sobre el terreno.

Nuevo gobierno de Siria lanza una ofensiva de seguridad en la zona costera

Las nuevas autoridades de Siria lanzaron una ofensiva de seguridad en una región costera donde 14 policías fueron asesinados el día anterior. La administración también prometió perseguir a los "remanentes" del derrocado régimen Assad, acusados ​​del ataque, informaron medios estatales.

La violencia en la provincia de Tartus ha sido el desafío más letal que han enfrentado hasta ahora las autoridades que expulsaron a Assad del poder el 8 de diciembre.

Las fuerzas de seguridad de la nueva administración lanzaron la operación este jueves para "controlar la seguridad, la estabilidad y la paz civil, y para perseguir a los remanentes de las milicias de Assad en los bosques y las colinas" en las áreas rurales de Tartus, informó la agencia de noticias estatal SANA.

El gobierno interino del país dijo anteriormente que las protestas mortales en Siria, provocadas por acusaciones de daños a un santuario religioso, fueron el resultado de "provocaciones" de elementos del depuesto régimen de Assad.

Las manifestaciones se produjeron en varias regiones incluyendo Hama, Homs, Latakia, Tartus y los pueblos de Jableh y Banyas, después de que se difundieran videos en redes sociales que supuestamente mostraban daños al santuario del religioso Abu Abdullah Hasibi en Alepo.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejaron varios muertos y heridos de ambas partes, y las autoridades impusieron medidas de toque de queda en Homs, según SANA. En los últimos días, las fuerzas de seguridad afiliadas al gobierno interino intensificaron sus esfuerzos de búsqueda en varias ciudades para encontrar a antiguos funcionarios del régimen acusados ​​de cometer crímenes de guerra,