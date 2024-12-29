En el norte de Gaza, el Hospital Kamal Adwan se ha erigido como un símbolo de resistencia ante la brutalidad de la ofensiva israelí. La detención de su director, el doctor Hussam Abu Safiya, el sábado, por parte de las fuerzas israelíes, junto con decenas de miembros del personal médico, ha añadido un trágico capítulo a la devastación que sufre el enclave palestino.
El arresto ocurrió tras el ataque del ejército israelí, que incendió el hospital, considerado el único centro de salud importante del norte de Gaza. Según la Organización Mundial de la Salud, el ataque dejó el hospital prácticamente inoperativo.
No es la primera vez que el doctor Abu Safiya enfrenta la agresión israelí. En diciembre del año pasado, las fuerzas israelíes bombardearon por primera vez el Hospital Kamal Adwan, ubicado en Beit Lahia, causando graves daños en sus instalaciones.
La primera detención
El 25 de octubre, el ejército israelí atacó el tercer piso del hospital y apagó el generador de oxígeno médico, lo que provocó la muerte de dos recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos.
Poco después, las tropas israelíes invadieron el hospital, ordenando a los pacientes que se concentraran en el patio central, mientras arrestaban a cientos de personas, incluidos casi todos los miembros del personal médico. Sin embargo, Abu Safiya se mantuvo firme y se negó a evacuar a los pacientes. Fue brevemente detenido antes de regresar a sus funciones, según reportó la revista +972.
"Me negué a evacuar el hospital", relató Abu Safiya a The Electronic Intifada. "Les aseguré que solo había pacientes dentro. Pero arrestaron a 57 miembros del personal, dejándonos con una grave escasez de médicos, especialmente cirujanos. Ahora, solo quedamos yo y otro pediatra", dijo tras el asalto.
El precio de la resistencia
Esa resistencia no fue bien recibida por el ejército israelí, que atacó la entrada del hospital con un dron.
El ataque cobró la vida del hijo de 15 años de Abu Safiya, quien, junto con su familia, se refugiaba en las instalaciones del hospital, como cientos de otros palestinos desplazados.
“Me negué a abandonar el hospital y a sacrificar a mis pacientes, así que el ejército me castigó matando a mi hijo”, compartió Hussam Abu Safiya con los periodistas que lo contactaron sobre la situación en el hospital.
El 26 de octubre, el director del hospital y pediatra lideró las oraciones fúnebres por su hijo en el patio del hospital, en medio del dolor y la devastación.
“Esto no nos detendrá”
En la noche del 23 de noviembre, el Hospital Kamal Adwan fue nuevamente blanco de un ataque directo.
Un dron lanzó un misil que impactó en la oficina de Hussam Abu Safiya apenas unos momentos después de que saliera del quirófano, dejándolo gravemente herido.
Desde su cama de hospital, a través de un comunicado de prensa por WhatsApp el 24 de noviembre, Abu Safiya declaró:
"Esto no nos detendrá. Resulté herido en mi lugar de trabajo, y eso es un honor. Mi sangre no es más valiosa que la de mis colegas o de las personas a las que servimos. Volveré con mis pacientes tan pronto como me recupere."
En diciembre, la Red de Salud Mental Palestina y Médicos Contra el Genocidio, en respuesta a los continuos llamados de Abu Safiya sobre el deterioro de los hospitales en Gaza debido a la agresión israelí, hicieron un urgente llamado a la comunidad internacional para no permanecer en silencio ante la destrucción sistemática del sistema de salud en Gaza, según reportó Mondoweiss.
El 23 de diciembre, NBC News citó a Abu Safiya describiendo el horror vivido en el hospital:
"Las balas han penetrado en la unidad de cuidados intensivos, el departamento de maternidad y la sección de cirugía especializada. Se han utilizado todo tipo de armas, incluyendo disparos de francotiradores, proyectiles de tanques y drones para atacar la sala de neonatología, la maternidad y otros departamentos."
En un mensaje de texto a Reuters, Abu Safiya aseguró que cerrar el hospital sería “prácticamente imposible”.
Un hospital calcinado
El viernes, el ejército israelí anunció el inicio de una nueva operación en la zona del Hospital Kamal Adwan.
Varios pacientes de cuidados intensivos fueron confirmados muertos después de que las fuerzas israelíes incendiaron múltiples secciones del hospital, ubicado en el norte de Gaza, mientras evacuaban por la fuerza las instalaciones.
Las fuerzas israelíes amenazaron con arrestar al director del hospital, Hussam Abu Safiya, si no se completaba la evacuación total del recinto.
A pesar de las amenazas, Abu Safiya y varios miembros del personal médico se negaron a cumplir con las órdenes de evacuación.
La tragedia se agravó cuando varios pacientes de cuidados intensivos fallecieron tras el corte del suministro de oxígeno por parte del ejército israelí.