Más de 112.000 sirios desaparecidos forzosamente bajo el régimen del Baaz siguen sin ser localizados, y las pruebas indican que muchos fueron ejecutados durante su detención, según informó la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR).

La magnitud de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en las prisiones sirias ha salido lentamente a la luz desde el colapso del régimen del Partido Baaz, el pasado 8 de diciembre, tras más de seis décadas en el poder.

La base de datos de la red recoge los registros de aproximadamente 136.000 personas detenidas o desaparecidas por el régimen. Desde su caída, la organización ha documentado la liberación de unos 24.200 prisioneros provenientes de instalaciones de detención en diversas regiones de Siria.

Fadel Abdul Ghany, presidente de la red, explicó a la agencia de noticias Anadolu que el grupo está en proceso de verificar los detalles de los presos liberados de las prisiones de Alepo el 28 de noviembre, Hama el 5 de diciembre, Homs el 7 de diciembre y Damasco el 8 de diciembre.

“Si se excluyen las liberaciones recientes, 112.414 personas detenidas por el régimen siguen desaparecidas y lo más probable es que hayan sido asesinadas”, afirmó Abdul Ghany.

“Como sus cuerpos no han sido devueltos a sus familias, todavía están catalogados como desaparecidos forzosamente... No hay evidencia que sugiera que aún estén vivos”, explicó.

Se retrasa el registro de datos de muertes

Fadel Abdul Ghany denunció que el régimen del Baaz retrasó intencionadamente el registro de muertes en los registros civiles como parte de una estrategia para prolongar el sufrimiento de las familias.