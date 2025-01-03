Más de 115.000 sirios han regresado a sus ciudades y pueblos de origen en las últimas semanas, con la esperanza de reconstruir allí sus vidas tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad y la conformación de una nueva administración, según informó el jueves la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En un comunicado, la ACNUR detalló que estos retornos han tenido lugar desde países como Türkiye, Jordania y Líbano desde el pasado 8 de diciembre. La información se basa en declaraciones de los países de acogida, interacciones con servicios de inmigración en Siria y monitoreos fronterizos realizados por la agencia y sus socios.

En este marco, el Ministerio del Interior de Türkiye informó que 35.113 sirios han regresado voluntariamente a su país, mientras que Jordania reportó que más de 22.000 personas cruzaron hacia Siria, incluidas 3.100 que eran refugiados registrados. En este último caso, la ACNUR observó un aumento en la cantidad de mujeres y niños que regresan. “Al ser entrevistadas, algunas familias explicaron que el cabeza de familia permanecería en Jordania por varios meses para seguir trabajando y así apoyar la reintegración de su familia antes de unirse a ellos”, señaló la agencia.

Mientras tanto, el flujo de sirios que parten desde Líbano a través de pasos fronterizos oficiales se mantiene bajo pero constante, según la agencia. Estos desplazamientos suelen realizarse a través del cruce de Masnaa y, en muchos casos, consisten en viajes cortos para evaluar la situación en Siria.

Por otro lado, en el interior de Siria aproximadamente 664.000 personas permanecen desplazadas, principalmente en las gobernaciones de Idlib y Alepo, siendo el 75% mujeres y niños. En contraste, cerca de 486.000 personas que estaban desplazadas dentro del país han regresado a sus ciudades y pueblos de origen, principalmente en las gobernaciones de Hama y Alepo, según el reporte de ACNUR.

Ataques israelíes en Siria