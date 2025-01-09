Türkiye pidió un acuerdo de paz de dos Estados en la isla de Chipre mientras la ONU prepara una reunión con todas las partes a principios de primavera para reiniciar las conversaciones formales que permitan resolver el asunto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, dijo que Chipre "debe continuar en el camino de buscar una solución de dos Estados". En esa línea destacó que dedicar esfuerzos a otros acuerdos que pongan fin a la división de medio siglo de la isla sería "una pérdida de tiempo".

El máximo diplomático turco se reunió con el presidente de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), Ersin Tatar, en Lefkosa, la capital. Previamente, Fidan se había reunido con su homólogo Tahsin Ertugruloglu a su llegada.

Políticas de aislamiento contra la RTCN

En una conferencia de prensa conjunta con Tatar, Fidan expresó su deseo de que Türkiye, Grecia, la República Turca de Chipre del Norte y la administración grecochipriota trabajen juntos para construir un futuro mejor en la región.