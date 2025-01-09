Türkiye pidió un acuerdo de paz de dos Estados en la isla de Chipre mientras la ONU prepara una reunión con todas las partes a principios de primavera para reiniciar las conversaciones formales que permitan resolver el asunto.
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, dijo que Chipre "debe continuar en el camino de buscar una solución de dos Estados". En esa línea destacó que dedicar esfuerzos a otros acuerdos que pongan fin a la división de medio siglo de la isla sería "una pérdida de tiempo".
El máximo diplomático turco se reunió con el presidente de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), Ersin Tatar, en Lefkosa, la capital. Previamente, Fidan se había reunido con su homólogo Tahsin Ertugruloglu a su llegada.
Políticas de aislamiento contra la RTCN
En una conferencia de prensa conjunta con Tatar, Fidan expresó su deseo de que Türkiye, Grecia, la República Turca de Chipre del Norte y la administración grecochipriota trabajen juntos para construir un futuro mejor en la región.
Además, Fidan destacó las políticas de marginación y aislamiento internacional contra la RTCN, y señaló que las medidas en vigor no podían impedir su progreso histórico.
La isla de Chipre ha estado sumida en una disputa de décadas entre grecochipriotas y turcochipriotas a pesar de una serie de esfuerzos diplomáticos de la ONU para lograr un acuerdo integral.
Se ha intentado un proceso de paz intermitente en los últimos años, incluida una iniciativa fallida de 2017 en Suiza bajo los auspicios de los países garantes Türkiye, Grecia y el Reino Unido.