El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elogió la reunión “maravillosa” que tuvo con el ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, quien llegó a Caracas para asistir a la toma de posesión del mandatario el pasado sábado.

Maduro compartió fotos del encuentro con Ersoy en su cuenta de Facebook y escribió: “Recibí al ministro de la República de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, con quien sostuve una maravillosa reunión para tratar temas sobre inversiones, cooperación, apoyo y acciones coordinadas que nos permitan garantizar el bienestar de ambas naciones. ¡Sigamos avanzando en el mundo multicéntrico!”.

Por su parte, el ministro Ersoy, anunció que sus reuniones durante la visita a Venezuela se centraron en fortalecer aún más la cooperación entre ambos países. En una publicación en su cuenta de redes sociales, el funcionario indicó que mantuvo encuentros significativos con este objetivo.

“En nuestras reuniones, acordamos desarrollar proyectos conjuntos entre ambos países y discutimos pasos para fortalecer aún más nuestra colaboración. El presidente Maduro expresó su intención de visitar Türkiye en un futuro cercano. Creemos que nuestra cooperación en los campos de la cultura y el turismo continuará creciendo en el próximo período”, señaló el ministro.