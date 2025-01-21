Con más de 100 muertos y cerca de 20.000 desplazados en apenas cuatro días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó este lunes el “estado de conmoción interior" para enfrentar la grave crisis humanitaria que se desató desde el jueves en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

Se trata de una decisión que faculta al Ejecutivo para tomar medidas extraordinarias, como liberar recursos y restringir la movilidad de los habitantes, ante perturbaciones del orden público.

Diferentes focos de violencia por enfrentamientos entre guerrillas y organizaciones criminales estallaron en Colombia desde el jueves, aunque la situación más grave se registra en el Catatumbo.

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sostenido una serie de enfrentamientos en esa zona, donde los cultivos de hoja de coca son extensos, con disidencias de las extintas FARC y también ha perpetrado ataques contra la población civil.

La prolongada violencia incluyó asesinatos selectivos y combates que dejan un balance de al menos 80 muertos y casi 20.000 desplazados en el Catatumbo. Los enfrentamientos, que estallaron sin un detonante claro, recuerdan las peores épocas del conflicto armado colombiano.

Si bien el Catatumbo es el epicentro de los mayores enfrentamientos en estos momentos, otras regiones también enfrentan choques entre grupos criminales. Este lunes, el Ministerio de Defensa informó sobre la muerte de 20 guerrilleros en el departamento amazónico del Guaviare, en el sur del país, por choques entre dos disidencias de las FARC, que no se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.

Además, en el departamento de Bolívar (norte) los enfrentamientos entre el ELN y la banda narco Clan del Golfo dejaron nueve muertos, según autoridades el viernes.

¿Qué significa el “estado de conmoción interior”?

La Constitución de Colombia indica que el presidente puede decretar el "estado de conmoción interna" en "caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana".

El artículo constitucional no dicta medidas específicas y da carta abierta al Ejecutivo para realizar las acciones "necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos".

Petro no ha especificado el alcance de la medida, que puede durar un periodo máximo de 90 días, "prorrogable hasta por dos periodos iguales", según la Carta Magna.