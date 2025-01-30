Türkiye, Azerbaiyán y Uzbekistán reafirmaron su compromiso de fortalecer los lazos económicos y la cooperación regional, centrándose en el comercio, la inversión y las rutas de tránsito.

En una reunión trilateral en Ankara, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, enfatizó que el corredor económico más confiable y rápido entre Asia y Europa pasa por Asia Central, el mar Caspio, el Cáucaso Sur y Türkiye.

La reunión contó con la presencia de nueve ministros de las tres naciones, quienes abordaron proyectos de infraestructura y esfuerzos de facilitación comercial para mejorar la conectividad regional.

Una ruta comercial clave

Fidan destacó las interrupciones actuales en las cadenas de suministro globales debido a la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Estos desafíos, dijo, han subrayado la importancia estratégica del Corredor Medio, que une Asia con Europa a través de Türkiye.

“El Corredor Medio sigue siendo la ruta más eficiente para el comercio entre Asia y Europa”, dijo Fidan. En esa línea agregó que Türkiye, Azerbaiyán y Uzbekistán se encuentran en el corazón de esta ruta comercial clave.

Firma de la Declaración de Ankara

Tras las conversaciones, los tres países firmaron la Declaración de Ankara, comprometiéndose a una cooperación más extensa en comercio, logística e infraestructura de transporte.

Según Fidan, el acuerdo incluye modernizar la infraestructura a lo largo del Corredor Medio, armonizar los procedimientos aduaneros para facilitar el comercio, expandir los servicios digitales en el comercio y eliminar gradualmente las barreras comerciales entre las naciones.

Además, se acordó un plan de acción, que describe una hoja de ruta para implementar estas iniciativas en los próximos años.