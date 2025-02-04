El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente del gobierno de transición de Siria, Ahmed Al-Sharaa, se reunieron en Ankara este martes, marcando un paso histórico hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la promoción de la estabilidad regional.

Durante sus conversaciones, ambos líderes enfatizaron la cooperación en materia de seguridad, la recuperación económica y la reconstrucción de Siria devastada por la guerra, destacando una nueva fase de colaboración entre las dos naciones.

Erdogan reafirmó el apoyo de larga data de Türkiye a Siria, señalando: "Así como no dejamos a nuestros hermanos y hermanas sirios solos en sus momentos más desesperados y difíciles, continuaremos brindándoles el apoyo necesario en este nuevo período".

Además, destacó el compromiso de Türkiye con la integridad territorial de Siria, afirmando: "La base de nuestra política hacia nuestro vecino Siria ha sido durante mucho tiempo preservar la integridad territorial y la unidad de este país". Erdogan agregó que ambas naciones acordaron tomar medidas conjuntas para garantizar la seguridad y la estabilidad económica en Siria.

El presidente turco también reiteró la disposición de Ankara para asistir a Siria en los esfuerzos contra el terrorismo, subrayando: "Estamos listos para brindar el apoyo necesario a Siria en la lucha contra todo tipo de terrorismo, ya sea Daesh o el PKK/YPG".

Cooperación económica y humanitaria

En el ámbito económico, Erdogan destacó la disposición de Türkiye para contribuir a la reconstrucción de Siria tras la guerra. "Estamos listos para apoyar la reconstrucción de las ciudades devastadas de Siria. A medida que se acelere el desarrollo económico de Siria, los retornos voluntarios también ganarán impulso", dijo Erdogan.

Por su parte, Al-Sharaa dio la bienvenida a la perspectiva de una cooperación más estrecha con Türkiye en sectores clave, expresando su agradecimiento por el apoyo continuo de Ankara. "El pueblo sirio nunca olvidará la noble postura de las instituciones turcas, el Estado turco y el pueblo turco", afirmó.

El presidente sirio detalló las aspiraciones de Siria para fortalecer las relaciones culturales, económicas y comerciales con Türkiye, señalando: "Realmente nos gustaría cooperar en los campos cultural, económico y comercial para poder lograr nuestro objetivo estratégico".