Erdogan de Türkiye y Al-Sharaa de Siria prometen fortalecer relaciones
El presidente Erdogan reafirma el apoyo de larga data de Türkiye a Siria y afirma que su país seguirá brindándole el apoyo necesario en el nuevo período.
El presidente de transición de Siria, Ahmed Al-Sharaa, acoge con satisfacción la perspectiva de una cooperación más estrecha con Türkiye en sectores clave y expresa su gratitud por el continuo apoyo de Ankara. / Foto: AA
4 de febrero de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente del gobierno de transición de Siria, Ahmed Al-Sharaa, se reunieron en Ankara este martes, marcando un paso histórico hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la promoción de la estabilidad regional.

Durante sus conversaciones, ambos líderes enfatizaron la cooperación en materia de seguridad, la recuperación económica y la reconstrucción de Siria devastada por la guerra, destacando una nueva fase de colaboración entre las dos naciones.

Erdogan reafirmó el apoyo de larga data de Türkiye a Siria, señalando: "Así como no dejamos a nuestros hermanos y hermanas sirios solos en sus momentos más desesperados y difíciles, continuaremos brindándoles el apoyo necesario en este nuevo período".

Además, destacó el compromiso de Türkiye con la integridad territorial de Siria, afirmando: "La base de nuestra política hacia nuestro vecino Siria ha sido durante mucho tiempo preservar la integridad territorial y la unidad de este país". Erdogan agregó que ambas naciones acordaron tomar medidas conjuntas para garantizar la seguridad y la estabilidad económica en Siria.

El presidente turco también reiteró la disposición de Ankara para asistir a Siria en los esfuerzos contra el terrorismo, subrayando: "Estamos listos para brindar el apoyo necesario a Siria en la lucha contra todo tipo de terrorismo, ya sea Daesh o el PKK/YPG".

Cooperación económica y humanitaria

En el ámbito económico, Erdogan destacó la disposición de Türkiye para contribuir a la reconstrucción de Siria tras la guerra. "Estamos listos para apoyar la reconstrucción de las ciudades devastadas de Siria. A medida que se acelere el desarrollo económico de Siria, los retornos voluntarios también ganarán impulso", dijo Erdogan.

Por su parte, Al-Sharaa dio la bienvenida a la perspectiva de una cooperación más estrecha con Türkiye en sectores clave, expresando su agradecimiento por el apoyo continuo de Ankara. "El pueblo sirio nunca olvidará la noble postura de las instituciones turcas, el Estado turco y el pueblo turco", afirmó.

El presidente sirio detalló las aspiraciones de Siria para fortalecer las relaciones culturales, económicas y comerciales con Türkiye, señalando: "Realmente nos gustaría cooperar en los campos cultural, económico y comercial para poder lograr nuestro objetivo estratégico".

Al-Sharaa también subrayó la colaboración en seguridad como una de las principales prioridades: "Uno de nuestros objetivos estratégicos será la cooperación en seguridad".

Añadió que Siria tiene como objetivo mejorar el intercambio comercial y las asociaciones de inversión, especialmente en la reconstrucción de infraestructura.

Llamado a la presión internacional sobre Israel

En un llamado conjunto por la estabilidad regional, Al-Sharaa instó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Israel para que regrese a sus fronteras de 1967, alineándose con la postura de larga data de Siria sobre el conflicto israelí-palestino.

Un capítulo importante en las relaciones entre Türkiye y Siria

Erdogan describió la visita de Al-Sharaa como un punto de inflexión en las relaciones entre Türkiye y Siria. "Considero que esta visita histórica es el comienzo de un período de amistad y cooperación permanente entre nuestros países", afirmó Erdogan.

Ambos líderes expresaron optimismo sobre la posibilidad de que sus naciones actúen en solidaridad para crear una región libre de terrorismo y estable. Erdogan concluyó: "Actuando en solidaridad, creo que lograremos establecer completamente un ambiente de paz y seguridad sin terrorismo en nuestra geografía compartida".

La reunión marca una nueva fase de compromiso diplomático entre Türkiye y Siria, centrada en la reconstrucción de Siria, el fortalecimiento de los lazos económicos y la resolución conjunta de los desafíos de seguridad regional.

FUENTE:TRT Español
