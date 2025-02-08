Ciudad Gótica, tiene a Batman para que los salve y proteja de todo villano. Y Nueva York, tiene al Hombre Araña para luchar contra maleantes y ponerlos en su sitio. Desde hace siete años, Buenos Aires, la ciudad capital de la Argentina, tiene también a un superhéoe a su medida: Economan. No tendrá poderes arácnidos ni visión de rayos X, sin embargo, eso no quita a Economan su capacidad de combatir contra uno de los grandes males de la Argentina: la crisis económica. Un monstruo tan temible como cualquiera de los que, a diario, se enfrentan los superhéroes.
Así como los paladines de la justicia frecuentan los barrios más sombríos, y recorren las zonas donde el hampa es rey y soberano, Economan recorre los supermercados a lo largo y ancho de la ciudad, buscando denunciar injusticias contra el consumidor. Y tiene una gran lucha por delante.
Un Clark Kent llamado Mariano
Detrás de la capa y el traje, la identidad secreta de Economan se llama Mariano Gorodisch. Es un periodista reconocido en la Argentina, donde obtuvo un master en Administración de Empresas de la UADE. Y fue columnista de cadenas internacionales de noticias, programas televisivos de alto rating y hoy es analista económico del periódico El Cronista. Cualquiera que lea sus columnas de análisis financiero, jamás imaginaría que ese mismo hombre se calza el traje de superhéroe y tiene doble vida al servicio de la comunidad. ¿Pero cómo surgió todo?
Conociendo su perfil de periodista económico que advertía sobre las trampas del marketing, un conductor televisivo llamado Beto Casella, le dio la idea: ¿por qué no convertirse en superhéroe? Y así fue cómo Gorodisch, siete años atrás, se convirtió en Economan. Desde entonces, no paró.
Y así el superhéroe ganó fama y reconocimiento. Lo entrevistaron de medios de toda clase y llegó a uno de los programas más históricos de la Argentina: “Almorzando con Mirtha Legrand”. Allí el superhéroe anticrisis hizo una demostración de su poder: recogió una cáscara de banana y la empleó en vivo para lustrarse los zapatos, ante la mirada atónita de la conductora y los invitados. “Les mostré que no sólo es útil para lustrar zapatos, también sirve para relajarte. Te la ponés sobre la frente y es muy eficaz”, recuerda Gorodisch con una sonrisa. “Y de ese modo, uno se ahorra en aspirinas”.
Su obra de teatro frustrada con el presidente y el bloqueo en wapp
Economan llegó incluso a tener cercanía con el presidente Javier Milei, cuando aún era columnista, como él, que participaba en programas televisivos y el sueño de la presidencia aún era lejano. Y hasta Milei lo convocó para una obra de teatro, que se frustró cuando la política se coló de lleno en su vida. “Te cuento algo: Milei es más loco e iracundo en persona que lo que parece en público”, confiesa Gorodisch. “Hace poco fue su cumpleaños y cuando le quise saludar por wapp, descubrí que me había bloqueado. Se ve que algo de lo que dije en la tele sobre su gobierno lo enojó”.
Fama, enemigos y el poder del ahorro
La fama de Economan también, por contagio, dio fama al propio Gorodisch. Los vecinos lo paran en los supermercados. Lo paran incluso cuando vacaciona en la playa. O cuando despliega dos de sus hobbies: el running y el tenis. “Cuando la gente me ve en una verdulería, me dice: ‘Si vos comprás acá Economan significa que es bueno y barato’”, se enorgullece Gorodich, señal de que el superhéroe lleva adelante con éxito su misión. “Siempre digo: hay que invertir la plata que uno tiene y sabe que no va a usar. Y ser consciente de que, a mayor rentas, siempre hay más riesgos. Lo que hace Economan es alentar la cultura del inversor y del ahorro”.
Pero, ¿cuál es el archienemigo de Economan? ¿Es el propio Milei que ha bloqueado el móvil del superhéroe? ¿Es el FMI, es el cepo al dólar que aún amordaza la economía argentina? Gorodisch se queda pensando y dispara: “¿Sabés cuál es el enemigo de Economan? Es el despilfarrador serial. El consumidor al que no le importa el precio. Que no se fija si en otro supermercado lo que compra sale la mitad. Gasta y ya. Si hubiera más consumidores inteligentes y no tantos derrochadores seriales, no habría tanta inflación en la Argentina como ahora, donde los locales ponen cualquier precio. Eso es culpa de esta gente que paga precios carísimos y no les importa”.
Y entonces, ¿cuál es el superpoder de Economan con el cual se enfrenta a los enemigos que acechan por todas partes? “Poder comprar el doble de productos a la mitad de precio. Ese es el poder de Economan”, se entusiasma Gorodisch. “Yo me deleito ahorrando. Es mi pasión. Y ese es mi superpoder. Poder comprar dos kilos de helado, al precio de uno. Incluso, hasta parece más rico el helado”.
La meta final de Economan y sus tips de consumo
La misión de Economan parece sencilla pero ambiciosa: que la gente haga compras inteligentes. Ni más ni menos. “Yo me enojo cuando la gente compra cosas caras. ¿Por qué está caro algo? Porque la gente avala ese precio. Ahora en temporada de naranjas, si veo que alguien compra naranjas a tres dólares, cuando hay una feria al lado que está la mitad. Yo les advierto: ‘¿Por qué comprás acá cuando en la feria está a la mitad?’ ‘No me importa, Economan. Es que ya estoy acá dentro. Me da pereza salir, dejar todo y volver a comprar’. Economan se indigna: ‘¿Pero no ves que por tu culpa los ponen a ese precio? Si no pagas ese importe, deben bajarlo’”. Nada peor para un superhéroe que la gente que no acepta ayuda.
De hecho, Economan, que es el más inteligente de los compradores, va a la verdulería los sábados a la tarde. ¿Por qué motivo? “Porque están obligados a bajar el precio pues cierran el domingo y esas frutas si no las venden el sábado, se les pudren. Entonces las bajan de precio y yo aprovecho”.
Muchos le dicen que tiene, hasta ahora, el mismo camino de Millei: empezó también él, como panelista y en teatro. Y Economan, que se formó en actuación, participó en obras artísticas, tiene formación de comediante de stand up, y en noviembre protagonizó su primera obra en un reconocido teatro de la Avenida Corrientes, en Buenos Aires. “Hay sketchs, bailes, premios y consultorio financiero así la gente termina recuperando y multiplicando lo que gasta en la entrada”, promete el superhéroe.
Lo que se preguntan muchos es, si sigue el camino de Milei, ¿qué será de Economan si es elegido presidente de la Argentina? ¿Premiará a los consumidores inteligentes y castigará con multas y bofetadas a los consumidores seriales? ¿Logrará poner fin a la crisis argentina, ese archienemigo que asola la nación desde hace décadas?
El tiempo dirá si Economan gana poder y remonta vuelo, o si simplemente seguirá patrullando las tiendas comerciales, denunciando injusticias y defendiendo a capa y a espada a los pobres vecinos para que una mala compra, como un villano implacable, les siga fulminando su billetera.