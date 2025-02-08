AMÉRICA LATINA
El superhéroe argentino que lucha contra la crisis y consumidores seriales
Siete años atrás, en la televisión nació Economan. Detrás del disfraz, está un reconocido periodista económico. Quiénes son los enemigos del superhéroe que patrulla supermercados de Buenos Aires.
"Economan demuestra que, como todo buen héroe, también tiene su lado humano: la pasión por ahorrar y ayudar a los demás a hacer compras más inteligentes." / Foto: cortesía de Mariano Gorodisch. / Others
Por Abdul Wakil Cicco
8 de febrero de 2025

Ciudad Gótica, tiene a Batman para que los salve y proteja de todo villano. Y Nueva York, tiene al Hombre Araña para luchar contra maleantes y ponerlos en su sitio. Desde hace siete años, Buenos Aires, la ciudad capital de la Argentina, tiene también a un superhéoe a su medida: Economan. No tendrá poderes arácnidos ni visión de rayos X, sin embargo, eso no quita a Economan su capacidad de combatir contra uno de los grandes males de la Argentina: la crisis económica. Un monstruo tan temible como cualquiera de los que, a diario, se enfrentan los superhéroes.

Así como los paladines de la justicia frecuentan los barrios más sombríos, y recorren las zonas donde el hampa es rey y soberano, Economan recorre los supermercados a lo largo y ancho de la ciudad, buscando denunciar injusticias contra el consumidor. Y tiene una gran lucha por delante.

Un Clark Kent llamado Mariano

Detrás de la capa y el traje, la identidad secreta de Economan se llama Mariano Gorodisch. Es un periodista reconocido en la Argentina, donde obtuvo un master en Administración de Empresas de la UADE. Y fue columnista de cadenas internacionales de noticias, programas televisivos de alto rating y hoy es analista económico del periódico El Cronista. Cualquiera que lea sus columnas de análisis financiero, jamás imaginaría que ese mismo hombre se calza el traje de superhéroe y tiene doble vida al servicio de la comunidad. ¿Pero cómo surgió todo?

Conociendo su perfil de periodista económico que advertía sobre las trampas del marketing, un conductor televisivo llamado Beto Casella, le dio la idea: ¿por qué no convertirse en superhéroe? Y así fue cómo Gorodisch, siete años atrás, se convirtió en Economan. Desde entonces, no paró.

Y así el superhéroe ganó fama y reconocimiento. Lo entrevistaron de medios de toda clase y llegó a uno de los programas más históricos de la Argentina: “Almorzando con Mirtha Legrand”. Allí el superhéroe anticrisis hizo una demostración de su poder: recogió una cáscara de banana y la empleó en vivo para lustrarse los zapatos, ante la mirada atónita de la conductora y los invitados. “Les mostré que no sólo es útil para lustrar zapatos, también sirve para relajarte. Te la ponés sobre la frente y es muy eficaz”, recuerda Gorodisch con una sonrisa. “Y de ese modo, uno se ahorra en aspirinas”.

Su obra de teatro frustrada con el presidente y el bloqueo en wapp

Economan llegó incluso a tener cercanía con el presidente Javier Milei, cuando aún era columnista, como él, que participaba en programas televisivos y el sueño de la presidencia aún era lejano. Y hasta Milei lo convocó para una obra de teatro, que se frustró cuando la política se coló de lleno en su vida. “Te cuento algo: Milei es más loco e iracundo en persona que lo que parece en público”, confiesa Gorodisch. “Hace poco fue su cumpleaños y cuando le quise saludar por wapp, descubrí que me había bloqueado. Se ve que algo de lo que dije en la tele sobre su gobierno lo enojó”.

Fama, enemigos y el poder del ahorro

