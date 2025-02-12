A tres días de las elecciones en Ecuador, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrán una segunda vuelta, el presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección, y la candidata correísta Luisa González denunciaron presuntas “irregularidades” en el escrutinio. En contraste, las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos calificaron el proceso de “transparente”.

Con el 99,47% de las actas escrutadas, Noboa cuenta con el 44,18% de los votos, mientras que González le sigue de cerca con el 43,94%. Es decir, ninguno de los dos cumplió con los requisitos para ganar en primera vuelta –superar el 50% de los sufragios o alcanzar el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre su rival–.

Sin embargo, con el conteo aún en curso, Noboa insiste en que ganó la primera vuelta, mientras que González sostiene que obtuvo dos puntos porcentuales más que el actual presidente.

El actual presidente rompió su silencio el martes, tras no haber aparecido públicamente desde que se conocieron los resultados, y acusó al CNE de asignarle menos votos de los que realmente recibió.

“Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando. Seguíamos revisando en ciertas provincias que había cosas que no cuadraban o incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor, el trabajo todavía no está terminado", sostuvo el mandatario.

Noboa explicó así las razones por las que no celebró ni hizo declaraciones al final de la jornada electoral del domingo, cuando los resultados ya arrojaban un empate técnico con González, del partido Revolución Ciudadana.

No obstante, González también denunció este lunes “anomalías” en el escrutinio. La candidata afín al expresidente Rafael Correa manifestó desconfianza ante la autoridad electoral y el conteo de votos, citando intermitencias e interrupciones en el escaneo de las actas en varias provincias. Además, aseguró que la fuerza pública impidió a algunos de sus observadores el ingreso a los recintos donde se hacía el conteo.