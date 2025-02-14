TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Erdogan: Plan de EE.UU. sobre Gaza es “error de cálculo” y brutalidad
El presidente turco condena enérgicamente cualquier desplazamiento forzado de palestinos, en referencia a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para el futuro de Gaza.
Erdogan: Plan de EE.UU. sobre Gaza es “error de cálculo” y brutalidad
Sobre las próximas conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin sobre un posible fin de la guerra en Ucrania, Erdogan dijo que esperaba que la reunión allanara el camino hacia un "resultado positivo". / Foto: Archivo Reuters / Photo: Reuters Archive
14 de febrero de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, calificó de “absolutamente inaceptable” la aprobación del desplazamiento forzado y la describió como un acto de “pura brutalidad”, en referencia a la propuesta del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el futuro de Gaza.

Al abordar la política estadounidense en Oriente Medio, Erdogan criticó sus errores de cálculo y advirtió: “No se puede ignorar la historia, los valores y la herencia de la región”.

“Esperamos que Trump cumpla la promesa que hizo antes de las elecciones. Debe tomar medidas para construir la paz, no para iniciar una nueva guerra”, declaró el mandatario a periodistas el viernes, durante su vuelo de regreso desde Islamabad, tras concluir una gira por tres países de Asia.

“Gaza es una herida en nuestros corazones. Trabajamos incansablemente para aliviar ese dolor y sanar la herida. Lamentablemente, el mundo islámico aún no ha tomado una acción colectiva sobre este tema”, agregó.

Erdogan también se refirió a la influencia sionista en la política exterior de EE.UU. y advirtió: “Tomar en serio las mentiras de los sionistas y alterar las dinámicas de la región solo profundizará las heridas existentes. Este es el camino equivocado”.

Postura firme contra el terrorismo

Recomendados

Sobre Siria, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, subrayó la importancia del control territorial y afirmó: “Para garantizar la unidad y la estabilidad, es fundamental que la administración tenga el control de todo el país”.

Asimismo, reafirmó la postura firme de Türkiye contra los grupos terroristas en la región: “No hemos permitido ni permitiremos que organizaciones que representen una amenaza para nuestro país encuentren refugio o posibilidades de supervivencia en el norte de Siria”.

“Deben entender que no tienen lugar aquí. De lo contrario, no dudaremos en tomar medidas para dejarles clara esta realidad”, advirtió.

Sobre la reunión prevista entre el expresidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar un posible fin de la guerra en Ucrania, Erdogan expresó su esperanza de que el encuentro allane el camino hacia un “resultado positivo”.

En materia económica, el mandatario anunció nuevos planes de inversión con China en el sector automotriz.

“Hemos cerrado un acuerdo con una empresa china. Hay intentos de establecer una fábrica en la provincia occidental de Manisa. Otra marca china también planea instalar una planta en la provincia norteña de Samsun”, reveló.

FUENTE:TRT Español
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza