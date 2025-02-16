Tras el sexto intercambio de prisioneros de este sábado, el deterioro de la salud de los palestinos liberados volvió a convertirse en una preocupación central. Cuatro de ellos, con evidentes signos de maltrato, fueron trasladados de urgencia debido a graves complicaciones de salud.

La Media Luna Roja Palestina confirmó en un comunicado que sus equipos médicos trasladaron a los cuatro liberados desde el punto de recepción de los prisioneros en Ramala hasta el hospital de la misma ciudad.

Asimismo, las fotografías de la mayoría de los prisioneros liberados muestran una pérdida de peso considerable, y algunos tienen dificultades para caminar.

El Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, en un comunicado previo publicado en su sitio web, condenó el trato inhumano hacia los prisioneros palestinos y describió las cárceles israelíes como "centros de tortura institucionalizada" y "tumbas para los vivos".

La organización de derechos humanos también compartió una imagen de un prisionero palestino con un grave deterioro en su salud, resaltando las duras condiciones de su encarcelamiento. El comunicado señaló que el estado de los prisioneros liberados refleja los maltratos, torturas y violaciones degradantes que sufrieron hasta el momento de su liberación.

Los palestinos que han salido de cárceles israelíes en los últimos meses han denunciado haber sufrido hambre, abusos físicos y tortura psicológica, y su apariencia física evidencia que fueron sometidos a malos tratos.