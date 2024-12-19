AMÉRICA LATINA
Brasil prohibe el uso de celulares en las escuelas
Una nueva reforma a ley aprueba la prohibición de pantallas en niveles de educación primaria y secundaria en Brasil
Brasil prohibe el uso de celulares en las escuelas
19 de diciembre de 2024

En Brasil, el Congreso aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas de primaria y secundaria, buscando proteger la salud y el aprendizaje de los jóvenes.

La medida responde a preocupaciones sobre los efectos negativos de las pantallas, especialmente en la atención y socialización.

Más del 80% de los padres apoya la prohibición. La ley, que afecta a estudiantes de 4 a 17 años, permitirá excepciones solo para fines pedagógicos o de accesibilidad.

La Unesco también respalda la medida, destacando mejoras en el rendimiento académico.

