19 de diciembre de 2024
En Brasil, el Congreso aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas de primaria y secundaria, buscando proteger la salud y el aprendizaje de los jóvenes.
La medida responde a preocupaciones sobre los efectos negativos de las pantallas, especialmente en la atención y socialización.
Más del 80% de los padres apoya la prohibición. La ley, que afecta a estudiantes de 4 a 17 años, permitirá excepciones solo para fines pedagógicos o de accesibilidad.
Recomendados
La Unesco también respalda la medida, destacando mejoras en el rendimiento académico.