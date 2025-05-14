TÜRKİYE
Erdogan reitera su apoyo al alto el fuego en Ucrania durante reunión con el jefe de la OTAN
Durante un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la alianza no debe implicarse en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Las conversaciones se centraron en los avances de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como en temas regionales y globales. / AA
14 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este martes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Complejo Presidencial de Ankara. La reunión, celebrada a puertas cerradas, se centró en los últimos acontecimientos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante el encuentro, Erdogan reiteró su respaldo a un alto el fuego y subrayó que la alianza no debe implicarse en el conflicto.

Durante la reunión, en la que también participó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, el presidente turco señaló que Ankara ha intensificado sus esfuerzos para poner fin a la guerra mediante una paz justa y duradera, y que ha mantenido reuniones tanto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

El mandatario añadió que Türkiye apoya firmemente el establecimiento de un alto el fuego integral y subrayó que no se debe desaprovechar la oportunidad de lograr la paz.

"Aliado firme y capaz"

Tras su reunión con el presidente turco, el secretario general de la OTAN, Rutte, calificó a Türkiye como un “aliado firme y capaz”.

“Dialogamos sobre Ucrania, donde hay una verdadera ventana de oportunidad para avanzar hacia la paz”, expresó Rutte en una publicación en X, en la antesala de la Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN que se celebrará del 14 al 15 de mayo en Antalya, en el sur de Türkiye.

Señaló que fue “excelente” encontrarse con Erdogan en el marco de los preparativos para la cumbre de la OTAN del próximo mes, con el fin de “mantener fuerte a la alianza”.

Expectativa de cooperación en la lucha contra el terrorismo

La propuesta para mantener conversaciones sin condiciones previas en Estambul el 15 de mayo fue realizada por el presidente ruso Putin durante una rueda de prensa en Moscú el domingo pasado

Ese mismo día, Erdogan confirmó que Türkiye está lista para acoger el encuentro.

Durante la reunión, el mandatario turco reiteró que Ankara concede gran importancia a la OTAN y, como muestra de ello, volverá a asumir el mando de la Fuerza de Kosovo de la OTAN, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

El presidente también declaró que espera cooperación de sus aliados en la lucha contra el terrorismo y aseguró que Türkiye continuará haciendo todo lo posible para mantener una OTAN fuerte, pese a los desafíos internos y externos.

FUENTE:TRT Español y agencias
