Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles al Gobierno de Donald Trump ofrecer a más de un centenar de migrantes venezolanos deportados a la megacárcel de El Salvador en marzo la posibilidad de impugnar sus acusaciones y defenderse legalmente.

El documento no exige el regreso de los expulsados, que fueron enviados a la prisión de máxima seguridad tras ser deportados bajo una antigua ley de tiempos de guerra, pero sí establece que deben contar con una vía para impugnar su detención incluso desde el extranjero, y tener un debido proceso.

Tras la publicación del fallo, emitido por el juez de distrito James Boasberg, el gobierno de Trump tendrá un plazo de una semana para presentar los detalles de cómo garantizará el acceso legal a los deportados.

El 14 de marzo, el presidente de EE.UU. invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 –utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra y que permite deportar a ciudadanos de países considerados hostiles, incluso sin juicio previo– para expulsar a migrantes venezolanos a una megaprisión en El Salvador. Trump los acusaba de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada recientemente organización "terrorista" por Washington.

La administración justificó el uso de esta ley alegando que algunos venezolanos representaban una posible amenaza para la seguridad del país. Así, expulsó a cientos de personas a la prisión salvadoreña, como parte de un acuerdo alcanzado en secreto entre Washington y el Gobierno de Nayib Bukele.

Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han criticado el uso de esta ley para justificar las deportaciones masivas, advirtiendo que sienta un precedente peligroso y viola normas internacionales. También exigieron que todos los deportados tengan la posibilidad de pasar por un debido proceso judicial.

Relacionado TRT Global - Venezuela suspende vuelos desde Colombia por posibles amenazas a la seguridad