El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó el objetivo de Ankara de avanzar rápidamente en cuestiones clave, incluida la reanudación del flujo de petróleo a través del oleoducto Iraq-Türkiye.
Durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro iraquí, Mohammed Shia Al-Sudani, en Ankara este jueves, Erdogan destacó el potencial del Proyecto de la Ruta de Desarrollo, una iniciativa conjunta entre Türkiye e Iraq . En ese sentido, el mandatario calificó el proyecto como un paso importante para fomentar la estabilidad y la prosperidad no solo para ambos países, sino para toda la región.
Erdogan señaló que su visita a Iraq el año pasado dio un impulso significativo a las relaciones bilaterales, y reconoció que la determinación y visión de Al-Sudani fueron fundamentales para llegar a este punto.
El mandatario turco añadió que hablaron sobre los pasos concretos para la rápida implementación del Proyecto de la Ruta de Desarrollo, e hizo un llamado a todos los países interesados a sumarse a esta iniciativa estratégica.
Lucha contra el terrorismo
Erdogan afirmó que la reunión también abordó las relaciones entre Türkiye e Iraq, así como los acontecimientos regionales, en especial la situación en Siria.
“Quiero expresar con gran satisfacción que no consideramos nuestras relaciones con Iraq —con el que compartimos profundos lazos históricos, humanos y culturales— como simples asuntos bilaterales. Creemos que el desarrollo de la cooperación en todas las áreas es un deber de nuestro lazo fraternal”, señaló el mandatario turco.
Al subrayar que la paz y estabilidad de Iraq no pueden separarse de las de Türkiye, afirmó que no hay espacio para el terrorismo en el futuro de la región. “Reafirmamos nuestra determinación de continuar la lucha contra el PKK, FETO y Daesh, que representan una amenaza no solo para la seguridad nacional de Türkiye, sino también para Iraq”, añadió.
Sobre el comercio bilateral, Erdogan destacó que el volumen entre ambos países alcanzó los 18.000 millones de dólares el año pasado.
“Gracias al Acuerdo Marco sobre el Agua, firmado el año pasado, y a los mecanismos de cooperación que hemos establecido, estamos enfocados en implementar proyectos conjuntos con Iraq, incluida la rehabilitación de infraestructuras”, indicó.
Cooperación en diversos sectores
El mandatario turco expresó el deseo de profundizar la cooperación en el sector eléctrico y expandirla a otras áreas energéticas, como el gas natural.
Durante el encuentro también se abordó la colaboración en sectores como la banca, la industria, la educación y la educación superior, evaluando medidas adicionales para implementar, de acuerdo a Erdogan.
Además elogió el enfoque de Al-Sudani, al que atribuyó “contribuciones significativas a la estabilidad regional”.
Enfatizando también la importancia de que Iraq mantenga buenas relaciones de vecindad con Siria para garantizar la paz y estabilidad en la región, el presidente afirmó que Türkiye continuará colaborando con Iraq en ese ámbito.
Tensiones entre Pakistán e India, y ofensiva en Gaza
En cuanto a las tensiones entre Pakistán e India, Erdogan afirmó que Ankara trabaja para desescalar la crisis “antes de que llegue a un punto sin retorno, a pesar de los esfuerzos de algunos por avivarla”.
Sobre la ofensiva de Tel Aviv, que comenzó en Gaza y se ha extendido a Líbano y Siria, Erdogan advirtió: “Israel cree que puede garantizar su seguridad sumiendo a la región en sangre, lágrimas e inestabilidad, pero con el tiempo será cada vez más evidente que eso es una mera ilusión”.
Ante la catástrofe humanitaria en Gaza, el presidente turco denunció que con el bloqueo total de Israel a la entrada de ayuda humanitaria el riesgo de hambruna ha alcanzado un nivel catastrófico que podría causar muertes masivas.
“Mi querido hermano y yo coincidimos en la necesidad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, incluida una mayor presión sobre Israel”, añadió.
Por último, elogió a los turcomanos, destacando que “siempre han defendido la unidad e integridad de Iraq, y hoy siguen contribuyendo al fortalecimiento tanto de Iraq como de las relaciones Iraq–Türkiye, pese a todas las dificultades”. También valoró la sensibilidad de Al-Sudani respecto a la protección de los derechos e intereses de los iraquíes.