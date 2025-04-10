Las tensiones entre Estados Unidos y Panamá sobre el canal interoceánico parecen haber desescalado este miércoles, luego de que los dos países acordaran negociar un plan para compensar a Washington por las tarifas que pagan sus buques de guerra y submarinos por usar la vía marítima. El desarrollo llega meses después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara que “tomaría” el control del canal de Panamá.

Durante la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Panamá, se anunció la firma de un acuerdo para buscar fórmulas que permitan a este país pagar a Washington por servicios de seguridad a cambio de las tarifas por cruzar el canal.

Lo que se busca es "un mecanismo que permita compensar servicios prestados (por Estados Unidos) en materia de seguridad por peajes de buques de guerra y buques auxiliares", indicó en un comunicado la Autoridad del Canal de Panamá, entidad autónoma que gestiona la ruta marítima.

El secretario Hegseth, quien destacó la importancia estratégica del canal para las fuerzas armadas de su país, señaló que “para nosotros era importante que, en momentos de contingencia, nuestras tropas puedan pasar primero y gratis. Agradecemos a nuestros socios panameños que estén trabajando con nosotros en eso".



En medio de este desarrollo, el ministro panameño para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aclaró que no se trata de un tránsito "sin cargos", sino de medidas que permitan "compensar" los peajes que pagan las embarcaciones de guerra estadounidenses.

También Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública de Panamá, destacó en una conferencia de prensa conjunta con Hegseth que los acuerdos alcanzados no significan una cesión de la soberanía panameña sobre el canal.

“Queremos establecer que Panamá en ningún momento dado durante este memorándum de entendimiento ha cedido soberanía sobre el Canal de Panamá ni en ninguna de sus áreas adyacentes. Panamá se mantiene dentro de lo que es el Tratado de Neutralidad", declaró.

EE.UU. quiere bases militares, pero Panamá lo rechaza

Además del tema de los peajes, el secretario de Defensa de Estados Unidos sugirió este miércoles que las tropas de su país regresen a Panamá para proteger el canal interoceánico de la "influencia maligna" de China, una posibilidad que el gobierno panameño rechazó de forma tajante.

En esa línea, Hegseth aseguró en Ciudad de Panamá que los ejercicios conjuntos de defensa que se realizan regularmente entre ambos países son “una oportunidad para revivir” una “base militar” o “estación aeronaval”, donde operan “tropas estadounidenses”.

La respuesta de Panamá no se hizo esperar. Y el ministro Ábrego fue categórico: “No podemos aceptar bases militares ni sitios de defensa”.

Una postura compartida también por el presidente José Raúl Mulino, quien el martes se reunió con Hegseth, y que ya en marzo había adelantado que “no habrá bases militares de ninguna potencia” en el canal, en respuesta a versiones de prensa sobre un posible despliegue militar estadounidense.