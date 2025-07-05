Los palestinos en la Cisjordania ocupada viven bajo una creciente presión. A los ataques cada vez más frecuentes de colonos israelíes se suma una expansión acelerada de asentamientos ilegales, que han aumentado un 40 % desde que Benjamín Netanyahu regresó al poder a finales de 2022, según informó el Canal 12 de Israel.

Desde entonces, la región ha sido testigo de un auge sin precedentes en la colonización del territorio. El número de asentamientos ilegales pasó de 128 a 178 en menos de dos años, mientras se multiplican las demoliciones de viviendas palestinas.

El informe salió a la luz apenas 48 horas después de que 14 ministros del Likud —el partido de Netanyahu— y el presidente del Parlamento, Amir Ohana, firmaran una carta exigiendo la anexión inmediata de la Cisjordania ocupada.

La violencia sobre el terreno tampoco da tregua. El pasado 28 de junio, tres palestinos fueron asesinados y otros siete resultaron heridos en un ataque de colonos contra la localidad de Kafr Malik, en el centro del territorio.

“El anuncio de decenas de nuevos asentamientos, el ritmo sin precedentes en la creación de puestos de avanzada ilegales, la construcción de carreteras estratégicas y la demolición masiva de viviendas palestinas buscan consolidar el control judío sobre la zona y eliminar de facto la solución de los dos Estados”, apuntó el canal.

“Ningún gobierno ha fomentado tanto los asentamientos como este”, afirmó Meir Deutsch, director ejecutivo del movimiento ultraderechista Regavim. “Por primera vez desde la creación del Estado (1948/Nakba palestina), Israel está gestionando Judea y Samaria (Cisjordania ocupada) como si fuera su propietario legítimo”.