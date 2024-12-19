En los hospitales de Gaza, la esperanza y el tiempo se agotan. Sin recursos por el bloqueo de ayuda humanitaria y convertidos en objetivos de Tel Aviv, la situación es desesperante. En el norte del enclave, el hospital Kamal Adwan enfrenta ataques diarios del ejército israelí y, según su director, Abu Safiya, pronto podría quedar reducido a escombros y transformarse en un cementerio.

Este hospital, al igual que los otros dos de la zona –el Al-Awda y el hospital indonesio– funcionan bajo condiciones "mínimas", según alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS), y bajo el constante peligro de ataques.

La destrucción del sistema de salud forma parte del "Plan de los Generales" del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuyo objetivo es expulsar o aniquilar a los palestinos del norte de Gaza. Entre 65.000 y 75.000 palestinos están atrapados en condiciones inhumanas en esta zona, enfrentando una doble amenaza: o se ven forzados a abandonar la región o mueren de hambre y enfermedades debido al colapso de los servicios básicos.

En este contexto, el director del hospital Kamal Adwan, Hussam Abu Safiya, advirtió al sitio web de noticias Drop Site News que, si la situación no cambia inmediatamente, el hospital “se convertirá en ruinas”. Él mismo enfrentó pérdidas desgarradoras: su hijo falleció en octubre en un ataque con drones israelíes al hospital, mientras que él mismo resultó herido en la pierna, lo que lo llevó a cuidados intensivos en noviembre. A pesar de ello, solo tres días después, estaba de pie nuevamente, atendiendo a los pacientes con la ayuda de un bastón. Su caso refleja la resiliencia de los trabajadores de salud en el enclave palestino.

El pasado domingo, 15 de diciembre, Abu Safiya denunció que “los drones están atacando los generadores las 24 horas del día, golpeando continuamente la infraestructura esencial”. En su desgarrador testimonio, publicado por el mencionado medio de noticias, agregó: “Estamos siendo asesinados a diario en el hospital y enfrentamos bombardeos directos sin previo aviso. No tenemos electricidad, agua ni oxígeno”. Además, informó haber visto "cientos de cuerpos" esparcidos justo más allá de los terrenos del hospital, con decenas de nuevas heridas que abrumaban al ya devastado equipo médico.

Al día siguiente, 16 de diciembre, Abu Safiya informó a Drop Site News que el hospital fue blanco de francotiradores, quienes alcanzaron las ventanas del departamento de cuidados intensivos. Según explicó, los francotiradores están “posicionados en puntos elevados, lo que convierte cada movimiento dentro del hospital en un riesgo mortal para pacientes y personal”.

Asimismo, en la última semana, tres robots explosivos detonaron cerca del hospital, rompiendo las puertas y ventanas de las habitaciones de los pacientes. "El sonido fue aterrador, y esto, lamentablemente, se ha convertido en nuestra rutina diaria", dijo.

“Desde la mañana, los bombardeos no cesan, impactando los edificios y alrededores del hospital. Es evidente que el objetivo es el hospital en sí, su infraestructura y cualquiera que se encuentre dentro”, señaló.

“La situación en el hospital se está volviendo desesperada. Sin electricidad, oxígeno ni agua, se convertirá en un cementerio para todos los que estamos dentro”, advirtió Abu Safiya.

Alto el fuego: entre optimismo y cautela

Por otro lado, las negociaciones entre Hamás e Israel parecen tomar impulso. Aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha bloqueado en repetidas ocasiones la posibilidad de un acuerdo, ahora funcionarios israelíes, estadounidenses y del propio Hamás coinciden en que las conversaciones podrían progresar.