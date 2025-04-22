El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su profundo pesar por la muerte del papa Francisco . "Me entristece profundamente enterarme del fallecimiento del papa Francisco, líder espiritual del mundo católico y jefe de Estado del Vaticano", declaró Erdogan en X el lunes.

Elogiando la labor del pontífice en relación con el genocidio en Gaza y la cuestión palestina, Erdogan declaró: "El papa Francisco fue un distinguido estadista y un líder espiritual que valoraba el diálogo entre las diferentes comunidades religiosas. Tomó la iniciativa ante las tragedias humanitarias , especialmente en la cuestión palestina y el genocidio en Gaza".

Concluyó expresando sus condolencias y las de la nación turca a la familia del papa, al Estado Vaticano y al mundo católico.

“Ejemplo de liderazgo que prioriza los valores universales”

El jefe de la Presidencia de Asuntos Religiosos de Türkiye, Ali Erbas, también expresó sus condolencias a los católicos de todo el mundo, especialmente a los residentes en el país. Erbas recordó su visita al Vaticano el 13 de abril de 2024, durante la cual él y el papa hicieron un llamado conjunto a la acción para poner fin al sufrimiento en Gaza.