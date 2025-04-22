TÜRKİYE
Erdogan lamenta la muerte del papa Francisco: “Tomó la iniciativa ante las tragedias humanas"
Francisco, líder espiritual de casi 1.400 millones de católicos romanos, falleció este lunes tras un papado de 12 años.
"El papa Francisco fue un distinguido estadista y un líder espiritual que valoraba el diálogo entre las diferentes comunidades religiosas", afirmó Erdogan. / Reuters
22 de abril de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su profundo pesar por la muerte del papa Francisco. "Me entristece profundamente enterarme del fallecimiento del papa Francisco, líder espiritual del mundo católico y jefe de Estado del Vaticano", declaró Erdogan en X el lunes.

Elogiando la labor del pontífice en relación con el genocidio en Gaza y la cuestión palestina, Erdogan declaró: "El papa Francisco fue un distinguido estadista y un líder espiritual que valoraba el diálogo entre las diferentes comunidades religiosas. Tomó la iniciativa ante las tragedias humanitarias, especialmente en la cuestión palestina y el genocidio en Gaza".

Concluyó expresando sus condolencias y las de la nación turca a la familia del papa, al Estado Vaticano y al mundo católico.

“Ejemplo de liderazgo que prioriza los valores universales”

El jefe de la Presidencia de Asuntos Religiosos de Türkiye, Ali Erbas, también expresó sus condolencias a los católicos de todo el mundo, especialmente a los residentes en el país. Erbas recordó su visita al Vaticano el 13 de abril de 2024, durante la cual él y el papa hicieron un llamado conjunto a la acción para poner fin al sufrimiento en Gaza.

“Juntos, hicimos un llamado a toda la humanidad para que actúe y ponga fin al genocidio que está ocurriendo en Gaza”, declaró Erbas en X.

También expresó su profundo pesar por los ataques en Gaza, que tuvieron como objetivo mezquitas, iglesias, niños, mujeres y personas inocentes sin distinción”.

El vicepresidente turco también expresó sus condolencias al Vaticano y al mundo católico.

"Su enfoque sensible ante las numerosas crisis humanitarias que han herido la conciencia mundial, y especialmente su postura clara y decidida contra el genocidio en Gaza y las injusticias que sufre el pueblo palestino, seguirá siendo recordada como un ejemplo de liderazgo que prioriza los valores universales", declaró Cevdet Yilmaz.

El difunto pontífice ingresó en un hospital de Roma en febrero con bronquitis, que derivó en una neumonía bilateral. Recibió el alta tras 38 días para continuar su recuperación en su residencia en el Vaticano. La Santa Sede anunció su fallecimiento la mañana de este lunes. 


FUENTE:TRT Español y agencias
