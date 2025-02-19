Desde el inicio de la ofensiva israelí en Cisjordania ocupada el 21 de enero, los devastadores ataques han desplazado a más de 40.000 palestinos y dejado casi 50 muertos.

Los asentamientos de refugiados de Yenín, Tulkarem, Nur Shams y Far’a han sido prácticamente vacíos, con más de 76.000 refugiados afectados.