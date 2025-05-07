Estados Unidos y los hutíes de Yemen han alcanzado un acuerdo de alto el fuego, según anunció Omán, que ofició como mediador, asegurando que el pacto garantizará la “libertad de navegación” en el mar Rojo, donde el grupo respaldado por Irán ha atacado embarcaciones en solidaridad con los palestinos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, afirmó el martes que “los esfuerzos han resultado en un acuerdo de alto el fuego entre ambas partes”.

“Ninguna de las partes atacará a la otra… garantizando así la libertad de navegación y el flujo sin obstáculos del comercio internacional” en el mar Rojo, añadió en un comunicado publicado en línea.

Las declaraciones de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anticipado que pondría fin a sus ataques contra los hutíes si el grupo se comprometía a dejar de hostigar a los buques en el mar Rojo. Sin embargo, no hizo referencia directa a los recientes ataques contra su aliado Israel.

Asimismo, en declaraciones desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que el grupo respaldado por Irán se había “rendido” después de una campaña aérea estadounidense de casi siete semanas. El Pentágono informó la semana pasada que los ataques estadounidenses en Yemen desde mediados de marzo habían alcanzado más de 1.000 objetivos.

“Los hutíes han anunciado... que ya no quieren luchar. Simplemente no quieren pelear más”, afirmó Trump durante una conferencia en la Casa Blanca junto al primer ministro canadiense Mark Carney. “Y lo respetaremos, y detendremos los bombardeos, y ellos se han rendido”, añadió.

“Dicen que ya no harán explotar barcos, y ese era... el objetivo de lo que estábamos haciendo”, afirmó el presidente estadounidense, agregando que la información provenía de una “fuente muy, muy confiable”.

La respuesta de los hutíes

Por su parte, el jefe del Comité Revolucionario Supremo de los hutíes, Mohammed Ali Al-Houthi, afirmó en una publicación en X que la suspensión de la agresión estadounidense contra Yemen iba a ser evaluada.

Al-Houthi también aclaró que el grupo continuará apoyando a Gaza para poner fin a la ofensiva israelí, señalando que el alto el fuego con EE.UU. no incluye el cese de los ataques del grupo contra Tel Aviv.