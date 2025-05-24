TÜRKİYE
El presidente turco Erdogan recibió al líder sirio Al-Sharaa en Estambul
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con su homólogo de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en la Oficina Presidencial de Dolmabahce, donde fue recibido con una ceremonia oficial.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reúne con el presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, en Estambul. / Reuters
24 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este sábado en Estambul con el líder de Siria, Ahmed Al-Sharaa.

Erdogan dio la bienvenida a Al-Sharaa con una ceremonia oficial en la Oficina Presidencial de Dolmabahce. Luego, la reunión se llevó a cabo a puertas cerradas.

En el encuentro participaron también el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler; el jefe de inteligencia, Ibrahim Kalin; el director de la Secretaría de Industrias de Defensa, Haluk Gorgun, y el ministro de Exteriores sirio, Asaad Al-Shaibani, entre otros funcionarios de alto nivel.

FUENTE:AA
