El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, condenó con firmeza las acciones recientes de Israel contra trabajadores de medios de comunicación, calificando los ataques como “brutales” y una “atroz agresión contra la libertad de prensa”.
En un comunicado este lunes, Altun denunció el ataque israelí contra la televisión estatal de Irán, en el que murieron periodistas y civiles, según informes.
“El ataque de Israel contra la agencia oficial de noticias IRNA, dirigido contra periodistas y civiles, es una masacre en toda regla. Atacar a periodistas y trabajadores de medios es un acto salvaje”, escribió Altun en su cuenta de la red social X.
Asimismo, Altun expresó sus condolencias a los periodistas iraníes que murieron por los ataques de Tel Aviv, y afirmó que el Gobierno israelí ha perdido su legitimidad como estado debido a sus constantes violaciones de las normas internacionales.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que actúe frente a la agresión de Israel y su comportamiento imprudente, que está incendiando toda la región”, añadió.
“Acciones ilegales”
En otro comunicado, Altun también condenó a la policía israelí por interrumpir la transmisión en vivo del corresponsal de TRT Arabi, Fehmi Shtewe, y su equipo en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.
Señaló que confiscaron los equipos de los periodistas y que tanto los reporteros de TRT Arabi como del canal egipcio Alghad TV fueron víctimas de violencia.
“El gobierno israelí, lamentablemente, continúa con sus acciones ilegales contra los periodistas que denuncian ante el mundo las masacres que ha cometido”, declaró Altun. “Esto es una nueva muestra de esa demencia”, añadió.
Destacando lo que describió como el silencio cómplice de Occidente, Altun criticó la falta de respuesta de las instituciones internacionales que a menudo defienden los valores democráticos.
“Dejamos en manos de la opinión pública mundial juzgar el silencio de Occidente y de sus instituciones ‘democráticas’ frente a estas violaciones, especialmente cuando el responsable es Israel”, afirmó.
Altun concluyó reafirmando el compromiso de Türkiye con la libertad de prensa y los derechos de los profesionales de los medios: “Seguiremos siendo fervientes seguidores y defensores de la libertad de expresión, la libertad de recibir información y los derechos de los profesionales de los medios de comunicación”.