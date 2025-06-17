El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, condenó con firmeza las acciones recientes de Israel contra trabajadores de medios de comunicación, calificando los ataques como “brutales” y una “atroz agresión contra la libertad de prensa”.

En un comunicado este lunes, Altun denunció el ataque israelí contra la televisión estatal de Irán, en el que murieron periodistas y civiles, según informes.

“El ataque de Israel contra la agencia oficial de noticias IRNA, dirigido contra periodistas y civiles, es una masacre en toda regla. Atacar a periodistas y trabajadores de medios es un acto salvaje”, escribió Altun en su cuenta de la red social X.

Asimismo, Altun expresó sus condolencias a los periodistas iraníes que murieron por los ataques de Tel Aviv, y afirmó que el Gobierno israelí ha perdido su legitimidad como estado debido a sus constantes violaciones de las normas internacionales.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que actúe frente a la agresión de Israel y su comportamiento imprudente, que está incendiando toda la región”, añadió.