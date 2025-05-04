ORIENTE MEDIO
3 min de lectura
Hutíes lanzan misil desde Yemen contra aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv: Israel anticipa respuesta
Los vuelos en el aeropuerto de Ben Gurión, en Tel Aviv, fueron suspendidos luego de que un misil lanzado desde Yemen impactara en la zona. Los hutíes se adjudicaron el ataque y dijeron que es una “advertencia”.
Hutíes lanzan misil desde Yemen contra aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv: Israel anticipa respuesta
Vista del lugar donde impactó el misil que lanzaron los hutíes desde Yemen, cerca del aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv. / Reuters
4 de mayo de 2025

Un misil lanzado desde Yemen este domingo impactó muy cerca del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, lo que provocó la suspensión de todos los vuelos en el lugar. Horas después, los hutíes afirmaron haber lanzado con éxito un misil balístico hipersónico contra la terminal aérea y advirtieron a las aerolíneas internacionales que el lugar es "inseguro para la aviación civil".

En un comunicado televisado, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que el misil impactó con éxito su objetivo, añadiendo que otro "objetivo vital" en la ciudad de Ascalón también fue alcanzado.

El servicio de emergencias de Israel, Magen David Adom, informó que "varias personas resultaron heridas leves debido a la caída de un misil cerca de la Terminal 3 del Aeropuerto Ben Gurión", sin proporcionar más detalles.

El impacto se produjo tras el sonido de múltiples sirenas antiaéreas en varias regiones de Israel y varios intentos fallidos por interceptar el proyectil, según el ejército israelí.

Fuentes de seguridad informaron a la Radio del Ejército que tanto el sistema Arrow de Israel como el sistema THAAD, de fabricación estadounidense, intentaron interceptar el misil, pero fracasaron.

Según el Canal 13 de Israel, el ejército ha iniciado una investigación interna sobre la falla de los sistemas de defensa aérea para interceptar el misil.

"Este es el primer misil que no logramos interceptar desde que se reanudó la ofensiva en Gaza", declaró una fuente de seguridad anónima al Canal 12.

Recomendados

Israel Katz, ministro de Defensa israelí, amenazó con una respuesta contundente al misil que impactó en Ben Gurión. "A cualquiera que nos ataque, le atacaremos siete veces más fuerte", declaró. "A quien nos haga daño, le haremos mucho daño", insistió.

RelacionadoTRT Global - Exigen respuestas sobre ataque contra centro de migrantes en Yemen que mató a decenas

Este es el tercer lanzamiento de misiles en dos días, luego de afirmaciones previas de los hutíes sobre ataques a la base aérea de Ramat David y la región de Tel Aviv.

Los hutíes han intensificado sus operaciones desde noviembre de 2023 en solidaridad con los palestinos en Gaza. Aunque suspendieron sus ataques tras el breve alto el fuego de Israel en el enclave, los retomaron recientemente tras la reanudación de la ofensiva de Tel Aviv.

Las acciones de los hutíes han impedido el paso de los barcos por el canal de Suez, por donde normalmente transita el 12% del tráfico marítimo mundial. A raíz de esa amenaza, muchas empresas se vieron obligadas a hacer costosos desvíos rodeando el extremo sur de África.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar
Presidente sirio Al-Sharaa alerta en la ONU que Israel puede provocar “más crisis” en Oriente Medio