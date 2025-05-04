Un misil lanzado desde Yemen este domingo impactó muy cerca del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, lo que provocó la suspensión de todos los vuelos en el lugar. Horas después, los hutíes afirmaron haber lanzado con éxito un misil balístico hipersónico contra la terminal aérea y advirtieron a las aerolíneas internacionales que el lugar es "inseguro para la aviación civil".
En un comunicado televisado, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que el misil impactó con éxito su objetivo, añadiendo que otro "objetivo vital" en la ciudad de Ascalón también fue alcanzado.
El servicio de emergencias de Israel, Magen David Adom, informó que "varias personas resultaron heridas leves debido a la caída de un misil cerca de la Terminal 3 del Aeropuerto Ben Gurión", sin proporcionar más detalles.
El impacto se produjo tras el sonido de múltiples sirenas antiaéreas en varias regiones de Israel y varios intentos fallidos por interceptar el proyectil, según el ejército israelí.
Fuentes de seguridad informaron a la Radio del Ejército que tanto el sistema Arrow de Israel como el sistema THAAD, de fabricación estadounidense, intentaron interceptar el misil, pero fracasaron.
Según el Canal 13 de Israel, el ejército ha iniciado una investigación interna sobre la falla de los sistemas de defensa aérea para interceptar el misil.
"Este es el primer misil que no logramos interceptar desde que se reanudó la ofensiva en Gaza", declaró una fuente de seguridad anónima al Canal 12.
Israel Katz, ministro de Defensa israelí, amenazó con una respuesta contundente al misil que impactó en Ben Gurión. "A cualquiera que nos ataque, le atacaremos siete veces más fuerte", declaró. "A quien nos haga daño, le haremos mucho daño", insistió.
Este es el tercer lanzamiento de misiles en dos días, luego de afirmaciones previas de los hutíes sobre ataques a la base aérea de Ramat David y la región de Tel Aviv.
Los hutíes han intensificado sus operaciones desde noviembre de 2023 en solidaridad con los palestinos en Gaza. Aunque suspendieron sus ataques tras el breve alto el fuego de Israel en el enclave, los retomaron recientemente tras la reanudación de la ofensiva de Tel Aviv.
Las acciones de los hutíes han impedido el paso de los barcos por el canal de Suez, por donde normalmente transita el 12% del tráfico marítimo mundial. A raíz de esa amenaza, muchas empresas se vieron obligadas a hacer costosos desvíos rodeando el extremo sur de África.