Las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear sufrieron un retraso significativo esta semana. Teherán confirmó que la cuarta ronda de conversaciones, prevista para este sábado, fue aplazada, aunque aseguró que sigue dispuesta a avanzar en el diálogo. Washington también expresó su intención de mantener el proceso diplomático abierto, pero al mismo tiempo prometió imponer nuevas sanciones.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, informó este jueves en X que, junto a sus homólogos de Estados Unidos y Omán, acordaron posponer la cuarta ronda de negociaciones indirectas, originalmente programada para el 3 de mayo en Roma, por motivos logísticos y técnicos.

Desde Omán, país que actúa como mediador en el proceso, confirmaron que el aplazamiento se produjo por razones logísticas. “Estamos reprogramando la reunión entre Estados Unidos e Irán prevista provisionalmente para el sábado 3 de mayo. Las nuevas fechas se anunciarán cuando se alcance un acuerdo mutuo”, publicó en su cuenta oficial de X el ministro de Relaciones Exteriores omaní, Badr Albusaidi.

En Washington, sin embargo, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, sostuvo que ni la fecha ni el lugar del encuentro habían sido definidos previamente, y aseguró que “otra ronda de conversaciones se celebrará próximamente”.

A pesar del retraso, el gobierno iraní reiteró este jueves su voluntad de diálogo. “Estamos más comprometidos que nunca a lograr un acuerdo justo y equilibrado”, afirmó Araghchi. “Nuestra determinación por una solución negociada no ha cambiado”, añadió.

Trump vuelve a amenazar con sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2018 se retiró del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, busca ahora renegociar un nuevo pacto que limite el programa nuclear iraní.

Teherán y Washington reanudaron las conversaciones indirectas en abril, tras un intercambio de cartas entre Trump y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. La primeras y terceras rondas se celebraron en Mascate, capital de Omán, mientras que Roma acogió la segunda ronda el pasado 19 de abril. La cuarta reunión, ahora pospuesta, también iba a celebrarse en la capital italiana.