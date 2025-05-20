Una reunión del grupo de trabajo Türkiye-EE.UU. sobre Siria se celebrará el martes en Washington, según informaron fuentes diplomáticas turcas. El encuentro, que estará presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Nuh Yilmaz, y el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, se centrará en las políticas de ambos países hacia Damasco y abordará oportunidades de cooperación para impulsar la seguridad y estabilidad en Siria.
Se espera que la lucha contra Daesh y otras organizaciones terroristas figure como uno de los principales temas de la agenda, junto al apoyo de Ankara al Gobierno sirio y los esfuerzos regionales liderados por Türkiye para combatir a dichos grupos.
Sanciones de EE.UU. sobre Siria
Las partes discutirán oportunidades de cooperación en los campamentos del noreste de Siria, y se prevé que la delegación estadounidense proporcione información sobre la consolidación en curso de unidades militares de EE.UU. en territorio sirio.
La reunión se produce tras el encuentro de la semana pasada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Siria, Ahmed Al-Sharaa, así como el anuncio del mandatario estadounidense sobre el levantamiento de las sanciones impuestas a Damasco.
En este contexto, también se espera que el encuentro aborde el proceso y el calendario que se seguirá para el levantamiento de dichas sanciones, según las fuentes.
Durante la reunión, se prevé que Nuh Yilmaz subraye el compromiso de Ankara con una coordinación multidimensional junto a Washington en los ámbitos político, económico y de seguridad, con el objetivo de garantizar la estabilidad y seguridad en Siria, al tiempo que se preserve la integridad territorial y la unidad del país.
Yilmaz también compartirá la expectativa de Türkiye para que el proceso histórico que atraviesa Siria desemboque finalmente en la eliminación total de todos los elementos terroristas presentes en el país.