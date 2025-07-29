En un fallo que marca un antes y un después en la historia de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable este lunes por los delitos de soborno a testigos y de fraude procesal. Así se convirtió en el primer exmandatario condenado penalmente en el país.

“Hoy, este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos, y esa distinción es vital. El sentido del fallo (…) no tiene orientación política ni está atravesado por simpatías ni antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral”, expresó la jueza Sandra Heredia al comenzar a leer su decisión.

Calificado por la prensa como “el juicio del siglo”, el proceso se extendió por más de una década, con más de 60 audiencias y decenas de testigos, incluido el propio Uribe. Todo confluyó este lunes, en una jornada maratónica de más de 10 horas, cuando la jueza Sandra Heredia anunció el sentido del fallo: culpable.

Aunque la defensa de Uribe anunció que apelará, la decisión marca un punto de quiebre en uno de los procesos judiciales más resonantes de la historia reciente del país.

Estas son las claves para entender el juicio a Uribe y los puntos principales del fallo.

Las claves del caso

El caso que llevó a Uribe a esta histórica condena comenzó en 2012 con él como acusador… y terminó, más de una década después, con él en el banquillo.

Todo se originó por una disputa con el senador Iván Cepeda, quien, durante un debate en el Congreso, acusó a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares. En ese momento, el expresidente respondió acusando a Cepeda de fabricar testimonios con paramilitares detenidos.

Así las cosas, la justicia investigó a Cepeda durante varios años, pero finalmente en 2018 lo exoneró. Y fue entonces cuando el caso dio un giro inesperado: se abrió una investigación contra Uribe bajo la sospecha de que había intentado sobornar a testigos para que modificaran sus declaraciones.

El caso comenzó en la Corte Suprema, pues en ese momento Uribe era senador y el alto tribunal era la instancia competente para juzgarlo. Pero más adelante Uribe renunció a su cargo y el caso pasó luego a la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar delitos penales cometidos por civiles. En los años siguientes, dos fiscales solicitaron cerrar el proceso por falta de pruebas, pero en 2024 la Fiscalía decidió llevarlo a juicio.

Así, en mayo de 2024, Uribe fue formalmente acusado de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos.

Las pruebas señaladas por la jueza

La jueza citó dos pruebas principales presentadas por la Fiscalía que, indicó, fueron lo suficientemente sólidas como para dictar un "fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno (...) y en relación con el fraude procesal”.

En ambas pruebas, de acuerdo al fallo, Diego Cadena, abogado de Uribe en 2012, aparece como una figura clave. De acuerdo al expediente, fue Cadena quien visitó a varios exparamilitares en prisión para ofrecerles beneficios a cambio de que modificaran sus declaraciones sobre el expresidente o que vincularan al senador Iván Cepeda en una presunta compra de testigos.

Aunque la defensa de Uribe sostuvo que Cadena actuó por iniciativa propia, la jueza concluyó este lunes que el exmandatario lo indujo a cometer los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“No cabe duda que el procesado sabía de su proceder... Él mismo la ejecutaba desde las sombras”, indicó la jueza Heredia en la lectura del sentido del fallo.

Una de las pruebas centrales fue una interceptación telefónica realizada en 2018 por la Corte Suprema, que se ordenó por error, ya que el número intervenido estaba registrado a nombre de otra persona vinculada a otro caso. Sin embargo, en las conversaciones grabadas durante varios días, Uribe dialogaba con Cadena, quien supuestamente intentaba sobornar a testigos en prisión, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan sobre sus presuntos vínculos con grupos armados ilegales.

La otra prueba contra Uribe validada por la jueza es la utilización de un reloj espía usado por Monsalve para grabar las visitas que le hizo el abogado Cadena en la cárcel. El objetivo de esas visitas supuestamente era ofrecerle ayuda a cambio de que no declarara en contra de Uribe, en la disputa que mantenía con el senador Cepeda.

Relacionado TRT Global - Álvaro Uribe y el fallo que marcará a Colombia: las claves del juicio contra el expresidente