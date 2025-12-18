TÜRKİYE
2 min de lectura
“Palestine 36”, coproducida por TRT, es preseleccionada en los Oscar a mejor película internacional
La producción, que arroja luz sobre la entrega británica de tierras palestinas a inmigrantes judíos, entró a la lista de cintas preseleccionadas por los Premios Oscar para la categoría de mejor película internacional.
Saleh Bakri, del elenco de "Palestine 36, muestra bandera palestina durante el estreno de la producción el 5 de septiembre de 2025. / Reuters
18 de diciembre de 2025

Con su postulación oficial a los Premios de la Academia, la cinta “Palestine 36” –coproducida por TRT– fue preseleccionada en la categoría de mejor película internacional para la edición número 98 de los Oscar, lo que marca un logro significativo para el cine palestino y regional.

Zahid Sobaci, el director general de TRT, elogió la noticia en una publicación en X: “Estamos orgullosos de llevarle al mundo una historia que arroja luz sobre la historia de Palestina a través del poder del cine”.

“Palestine 36”, dirigida por la cineasta palestina Annemarie Jacir, aborda la revuelta árabe de 1936 contra el dominio británico, al seguir las vidas de trabajadores y rebeldes palestinos en medio de las raíces tempranas del despojo.

Producido por la británico-libanesa Sawsan Asfari, este drama histórico se enraiza en una extensa investigación y materiales de archivo, destacando universidades palestinas, instituciones y comunidades fuertes que alguna vez prosperaron en lo que ahora son territorios ocupados por Israel. 

“Esto demuestra que Palestina no era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”, señaló Asfari en una entrevista el mes pasado. “La tierra era habitada por personas... los británicos eligieron ignorar eso”.

RelacionadoTRT Español - Erdogan recibe a codirector de “No Other Land” y elogia el foco del documental en la lucha palestina

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde recibió una ovación de pie de 20 minutos. El mes pasado fue seleccionada como la representante de Palestina para la categoría de mejor película internacional de los Premios de la Academia.

El actor irlandés Liam Cunningham, quien interpreta a un oficial británico en la película, dijo que es crucial mostrar “el desastre que crearon los británicos, el desastre arrogante de decidir las vidas de otras personas”, y cómo la historia condujo “al genocidio en Gaza y la destrucción continua de Cisjordania ocupada”.

“Palestine 36” es una de las 15 películas preseleccionadas a mejor película internacional para la siguiente edición de los Premios Oscar. Esta lista fue determinada a través de una ronda preliminar de votación abierta a miembros de todas las ramas de la Academia e incluye películas de toda Europa, Asia, Oriente Medio y América Latina.


FUENTE:TRT World
