La guerra en Ucrania puede estar acercándose a un momento crucial. Tras negociaciones de alto nivel en Arabia Saudí, Kiev ha aceptado un alto el fuego provisorio de 30 días propuesto por Washington. En respuesta, Estados Unidos ha reanudado la ayuda militar y el intercambio de inteligencia, cambiando de nuevo la dinámica del conflicto. Aunque esta propuesta pone la responsabilidad de responder sobre Rusia, persiste la preocupación de que sólo sirva para congelar las líneas del frente en lugar de resolver la guerra.

Mientras se desarrollan estos acontecimientos, queda una pregunta por responder: ¿qué papel desempeñará Türkiye en la configuración del proceso de paz a largo plazo?

A diferencia de las potencias occidentales que han adoptado una postura de línea dura contra Moscú, Türkiye se ha posicionado como un mediador pragmático, equilibrando las relaciones tanto con Rusia como con Occidente.

Esta estrategia no es nueva: Ankara lleva mucho tiempo tratando de aprovechar su posición geopolítica para mantener la estabilidad regional al tiempo que afirma su autonomía estratégica. Sin embargo, ahora que las negociaciones de paz cobran impulso, la influencia diplomática y militar de Türkiye puede resultar decisiva para garantizar una resolución sostenible.

El mediador entre Oriente y Occidente

Desde el inicio del conflicto, Türkiye ha caminado por una cuidadosa cuerda floja diplomática. Como miembro de la OTAN, ha condenado la agresión rusa y ha afirmado la integridad territorial de Ucrania.

Al mismo tiempo, se ha negado a imponer sanciones a Moscú, manteniendo un diálogo comercial y de seguridad con Rusia. Este doble enfoque permitió a Türkiye facilitar las primeras negociaciones de alto el fuego celebradas en Estambul en 2022 y mediar en un acuerdo vital sobre cereales en el mar Negro para mitigar la escasez mundial de alimentos.

Incluso en medio de crecientes tensiones, el presidente Recep Tayyip Erdogan se ha mantenido firme en su defensa del diálogo. El ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, reiteró recientemente la voluntad de Ankara de acoger nuevas conversaciones de paz, subrayando el compromiso de Türkiye de lograr una “paz justa y duradera”.

Esto se alinea con la política exterior más amplia de Ankara: evitar una escalada que pueda desestabilizar la región del mar Negro, un escenario que supondría una amenaza directa para la seguridad de la propia Türkiye.

Motivaciones geopolíticas

Aunque la paz es el principal motor de los esfuerzos de mediación de Türkiye, también hay intereses estratégicos en juego. Una guerra prolongada en Ucrania podría interrumpir las rutas comerciales regionales, afectar al suministro energético y agravar la incertidumbre económica.

Además, si el conflicto escala hasta convertirse en confrontación directa entre Rusia y la OTAN, Türkiye se encontraría en una posición cada vez más delicada. Al mantener canales abiertos tanto con Moscú como con Kiev, Ankara se asegura de conservar su influencia en futuras negociaciones de seguridad.

El papel fundamental de Türkiye se puso aún más de relieve durante la reciente cumbre europea sobre seguridad celebrada en Londres. A diferencia de las potencias tradicionales de la UE, que se alinean con el enfoque de Washington, la inclusión de Türkiye puso de relieve su posición distintiva como puente entre los marcos de seguridad occidentales y los intereses euroasiáticos más amplios.

Aunque algunos líderes europeos siguen dudando sobre la adhesión de Ankara a la UE, otros, como el primer ministro polaco Donald Tusk, se reunieron con el presidente Erdoganel 12 de marzo y hablaron de la estabilidad regional.