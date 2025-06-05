TÜRKİYE
Erdogan mantiene llamadas por Eid al-Adha con los líderes de Armenia, Indonesia y Malasia
Erdogan abordó los temas de paz regional, los lazos bilaterales y la cooperación con los líderes Pashinyan, Subianto e Ibrahim.
El presidente Erdogan ha enfatizado la importancia de una normalización integral en el Cáucaso Sur. (Foto: AA) / AA
5 de junio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo una serie de llamadas telefónicas con los líderes de Armenia, Indonesia y Malasia con motivo del Eid al-Adha, en las que abordó relaciones bilaterales, así como desarrollos regionales y globales, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

En una llamada iniciada por el primer ministro armenio Nikol Pashinyan el jueves, ambos líderes intercambiaron saludos festivos y revisaron el diálogo en curso entre Türkiye y Armenia.

Erdogan subrayó la importancia de una normalización integral en el Cáucaso Sur y de negociaciones pacíficas entre Armenia y Azerbaiyán, expresando su satisfacción con los contactos continuos entre Ankara y Ereván.

Ese mismo día, el presidente turco también conversó por separado con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

Durante ambas llamadas, destacó los fuertes y crecientes lazos entre Türkiye y las dos naciones del sudeste asiático, especialmente en áreas como energía, salud, educación y la industria de defensa.

Reafirmando el compromiso de Türkiye de profundizar la cooperación con Indonesia y Malasia, Erdogan extendió sus saludos por Eid al-Adha y subrayó la importancia de la solidaridad entre las naciones musulmanas ante los desafíos globales.

FUENTE:TRT World
