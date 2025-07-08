“¡Algo tiene que cambiar! Lo que no podemos hacer es seguir con lo mismo de siempre”: con un discurso cargado de advertencias, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró este lunes la cumbre del bloque BRICS, que se realizó en Río de Janeiro. Durante su mensaje, el mandatario denunció el colapso del multilateralismo a la hora de mantener la paz mundial, así como la ofensiva de Israel sobre Gaza.

“El multilateralismo era algo que funcionaba. Quieren destruirlo. Por eso, debemos ser conscientes de que el mundo necesita cambiar”, insistió.

El mandatario brasileño hizo una denuncia frontal al sistema de liderazgo global: “La guerra se extiende por todas partes. Y lo que es aún más grave es que el Consejo de Seguridad de la ONU, que debería ser el paradigma para intentar prevenir estas guerras, es quien las promueve”. Por ello, exigió un “cambio en la gobernanza global”, con la participación de países africanos, países de Oriente Medio y latinoamericanos.

“¿Cuál es la explicación de que India no esté en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿O un país como Brasil? ¿O México? ¿O Nigeria, que tiene 240 millones de habitantes? ¿O Etiopía, que tiene unos 120 millones de habitantes? ¿O Egipto, que tiene más de 100 millones de habitantes? ¿O Sudáfrica? ¿Cuál es la explicación? Ninguna”, sostuvo.

Además, el mandatario aclaró: “El BRICS, que no se creó para confrontar a nadie, simplemente busca ser otro modelo, otra forma de hacer política, algo más solidario”.

Ya en su discurso de inauguración de la cumbre, en el que este domingo se dirigió a los líderes de las 11 naciones emergentes que hoy integran el bloque, Lula había advertido: “Hemos presenciado un colapso sin precedentes del multilateralismo”.

Además señaló en ese momento que “conquistas arduamente alcanzadas, como los regímenes climáticos y comerciales, están bajo amenaza”.

Condena a Israel





Uno de los momentos más contundentes de su discurso fue la condena frontal a la ofensiva de Israel sobre Gaza. “Seamos francos, lo que está sucediendo en Gaza está más allá de la comprensión de cualquier mortal en el planeta Tierra. ¿Acaso dicen que esto es una guerra contra Hamás? ¿Y que solo mueren personas inocentes, mujeres y niños? ¿Y dónde está la institución multilateral para poner fin a esto? ¡No existe!”, sostuvo.

La posición sobre el sufrimiento de los palestinos en Gaza a manos de Tel Aviv estuvo presente a lo largo de la cumbre del BRICS. El domingo, Lula había recalcado que “no podemos permanecer indiferentes ante el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, el asesinato indiscriminado de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra”.

Para el presidente brasileñó, una solución “solo será posible con el fin de la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado palestino soberano dentro de las fronteras de 1967”.

Lula denunció además “las violaciones a la integridad territorial de Irán” y subrayó la urgencia de “profundizar el diálogo directo en Ucrania para alcanzar un alto el fuego y una paz duradera”.

Relacionado TRT Global - BRICS se pronuncia sobre Oriente Medio: alto el fuego en Gaza, ataques en Irán y ocupación en Siria

Economía global: equidad, sostenibilidad e inclusión



