Envueltos en una nueva escalada de tensiones bilaterales, Estados Unidos y Venezuela emitieron advertencias cruzadas que instan a sus ciudadanos a no viajar a territorios del otro país y recomienda a quienes se encuentren en estos a salir de inmediato.

La nueva disputa empezó este martes cuando el Departamento de Estado de EE.UU. emitió su advertencia de viaje más severa para Venezuela, asignándole el Nivel 4: “No viajar”. La alerta mencionó “riesgos graves como detenciones arbitrarias, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales abusivas, delitos violentos, disturbios civiles y atención médica inadecuada”. En ese sentido, instó a sus ciudadanos en territorio venezolano a “abandonar inmediatamente” el país.

La respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro no se hizo esperar. A través de un mensaje difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Telegram, Caracas acusó a Washington de mantener un “sistemático patrón de violaciones a los derechos humanos” contra los ciudadanos venezolanos en su territorio, en el marco de lo que describen como una política migratoria “hostil” de la administración de Donald Trump.

“Instamos a los ciudadanos venezolanos que actualmente residen en territorio estadounidense a considerar abandonar dicho país”, señaló el comunicado oficial.