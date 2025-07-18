El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llegó a Nueva York el miércoles para asistir a las conversaciones organizadas por la ONU sobre la situación de Chipre, según informó una fuente del ministerio turco.

La reunión, presidida por el secretario general de la ONU, António Guterres, contó con la presencia de altos representantes de ambos lados de la isla dividida, junto con funcionarios de Grecia y del Reino Unido.

Además de Fidan, entre los asistentes destacaron el ministro de Relaciones Exteriores griego, Giorgos Gerapetritis; el presidente grecochipriota, Nikos Christodoulides; el líder turcochipriota, Ersin Tatar, y el ministro británico para Europa, Stephen Doughty.

Las conversaciones, que se realizaron los días 16 y 17 de julio, tuvieron como objetivo fomentar la cooperación entre las dos comunidades de la isla, y resolver una de las disputas geopolíticas más antiguas del mundo: la división de Chipre.

“Nunca perdemos la empatía por la otra parte, pero no podemos aceptar una ecuación que ignore a los turcos y sus derechos”, dijo Fidan antes del encuentro. Añadió que Türkiye “nunca ha sido un país que rehúya las negociaciones o evite discutir los asuntos de manera civilizada, racional y madura”.

El ministro Fidan expresó optimismo sobre las conversaciones informales de esta semana. “Esperamos que los diálogos y negociaciones continuas allanen el camino para que grecochipriotas y turcochipriotas lleguen a soluciones que beneficien a ambas partes”, indicó.

Por su parte, Christodoulides, de la administración grecochipriota, describió su conversación con Fidan como “una discusión muy interesante”, y añadió que duró más de lo esperado.

Puntos clave de las conversaciones





A esta reunión en Nueva York le antecedió un encuentro informal llevado a cabo en Ginebra en marzo, en el que se abordaron áreas de posible cooperación en beneficio de ambas comunidades y se alcanzó un acuerdo sobre temas clave. En la reunión de esta semana, se revisaron los avances de los últimos cuatro meses en materia de cooperación en varias áreas, según informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oncu Keceli.

En este marco, se logró un progreso significativo en el establecimiento del Comité Técnico de la Juventud, la restauración de los cementerios y los temas relacionados con el medio ambiente y el cambio climático. En cuanto a la limpieza de minas en la isla, se observó que las partes están muy cerca de alcanzar un acuerdo que permitiría el inicio de trabajos conjuntos, quedando solo algunos detalles técnicos por definir.

Sin embargo, en los dos temas restantes identificados en marzo —la apertura de cuatro nuevos puntos de cruce y la generación de electricidad a partir de energía solar en la zona de amortiguamiento—, y a pesar de los esfuerzos dedicados de las Naciones Unidas y del enfoque constructivo de Türkiye, todavía no ha sido posible lograr avances.

Mientras la parte turca aceptó de buena fe la propuesta de compromiso presentada por la ONU durante la reunión sobre el tema de los puntos de desacuerdo, la insistencia de la parte grecochipriota en introducir nuevas condiciones en cada etapa, el incumplimiento de sus compromisos y la promoción reiterada de propuestas ya descartadas dificultaron que ambas partes lleguen a una conclusión.