El presidente Erdogan entrega premio especial a Nizar Sadawi, periodista de TRT World
Nizar Sadawi fue galardonado en los Premios de Medios de Anadolu por sus relatos de primera mano sobre los ataques de Israel a Gaza y la lucha del pueblo palestino.
Nizar Sadawi is a Palestinian journalist and TRT World correspondent known for his courageous reporting from Gaza. / User Upload
7 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, otorgó al periodista Nizar Sadawi el Premio Especial del Jurado en la décima edición de los Premios de Medios de Anadolu, en reconocimiento a sus contribuciones a la industria de los medios de comunicación en representación de TRT World.

Nizar Sadawi es un periodista palestino y corresponsal de TRT World conocido por su valiente cobertura desde Gaza. Durante seis meses, informó sobre los brutales ataques de Israel en Gaza y la lucha del pueblo palestino con relatos de primera mano.

Su travesía de 185 días por Gaza puso en evidencia los desafíos de ser periodista en un entorno tan peligroso, entre ellos la constante amenaza de violencia y la difícil decisión de abandonar su tierra natal.

“Un símbolo de solidaridad”

Durante el evento, celebrado en el Complejo Presidencial, el presidente Erdogan expresó su gratitud a la Federación de Prensa de Türkiye por organizar la ceremonia, y aprovechó la oportunidad para felicitar a los periodistas y organizaciones de medios galardonados.

“Aunque no están aquí con nosotros esta noche, extiendo mi más sincero agradecimiento a todos los trabajadores de los medios que trabajan incansablemente día y noche, dedicando sus plumas y palabras al servicio del pueblo. Que Dios no permita que sus esfuerzos sean en vano”, expresó Erdogan.

El presidente también rindió homenaje a los periodistas que perdieron la vida mientras cumplían con su deber. Recordó las trágicas muertes de muchos trabajadores de los medios, destacando especialmente a los 212 periodistas que fueron martirizados en los brutales ataques de Israel en Gaza.

“Después de nuestra última ceremonia, muchos periodistas perdieron la vida en diferentes partes de nuestra tierra querida, particularmente en Gaza, simplemente por hacer su trabajo”, sostuvo Erdogan. Y añadió: “Los periodistas palestinos son brutalmente asesinados frente a los ojos de organizaciones de prensa internacionales, que a menudo son utilizadas como plataforma para la oposición en nuestro país. Recuerdo a estos hermanos y hermanas, defensores de la verdad, con compasión y envío mis condolencias a sus colegas y familias”.

Enfatizando la importancia de una prensa libre, responsable y nacional, Erdogan señaló: “Los medios no solo juegan un papel crucial en informar correctamente a la sociedad, sino que también son uno de los apoyos más importantes de la voluntad nacional.”

Reflexionando sobre la importancia del evento, el presidente dijo: “No vemos esta ceremonia, que ahora está en su décimo año y se ha convertido en una tradición, simplemente como una entrega de premios para reconocer a individuos con talentos excepcionales”.

“En un momento en el que estamos rodeados de mentiras y desinformación, lo vemos como un símbolo de solidaridad con nuestros trabajadores de los medios comprometidos con la lucha por la verdad y la justicia. A través de estos encuentros, reforzamos nuestra determinación y fortalecemos nuestra asociación mientras avanzamos juntos”, concluyó.

FUENTE:TRT Español y agencias
