“Aunque no están aquí con nosotros esta noche, extiendo mi más sincero agradecimiento a todos los trabajadores de los medios que trabajan incansablemente día y noche, dedicando sus plumas y palabras al servicio del pueblo. Que Dios no permita que sus esfuerzos sean en vano”, expresó Erdogan.

El presidente también rindió homenaje a los periodistas que perdieron la vida mientras cumplían con su deber. Recordó las trágicas muertes de muchos trabajadores de los medios, destacando especialmente a los 212 periodistas que fueron martirizados en los brutales ataques de Israel en Gaza.

“Después de nuestra última ceremonia, muchos periodistas perdieron la vida en diferentes partes de nuestra tierra querida, particularmente en Gaza, simplemente por hacer su trabajo”, sostuvo Erdogan. Y añadió: “Los periodistas palestinos son brutalmente asesinados frente a los ojos de organizaciones de prensa internacionales, que a menudo son utilizadas como plataforma para la oposición en nuestro país. Recuerdo a estos hermanos y hermanas, defensores de la verdad, con compasión y envío mis condolencias a sus colegas y familias”.

Enfatizando la importancia de una prensa libre, responsable y nacional, Erdogan señaló: “Los medios no solo juegan un papel crucial en informar correctamente a la sociedad, sino que también son uno de los apoyos más importantes de la voluntad nacional.”

Reflexionando sobre la importancia del evento, el presidente dijo: “No vemos esta ceremonia, que ahora está en su décimo año y se ha convertido en una tradición, simplemente como una entrega de premios para reconocer a individuos con talentos excepcionales”.

“En un momento en el que estamos rodeados de mentiras y desinformación, lo vemos como un símbolo de solidaridad con nuestros trabajadores de los medios comprometidos con la lucha por la verdad y la justicia. A través de estos encuentros, reforzamos nuestra determinación y fortalecemos nuestra asociación mientras avanzamos juntos”, concluyó.