El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este lunes la suspensión temporal de todos los vuelos procedentes de Colombia, tras advertencias sobre posibles planes para desestabilizar el país.

“Hemos dado instrucciones para suspender de inmediato todos los vuelos desde Colombia hacia Venezuela porque la información que tenemos tiene que ver con este tipo de movimiento de personas”, declaró Cabello en cadena nacional, al referirse a alertas sobre las entradas de ciertos grupos al país.

Según explicó, algunas personas que llegaban desde Colombia estarían utilizando el ingreso como turistas con fines distintos. “Están mutando. Inicialmente eran mercenarios a los que no les importaba si hablaban español o no. Luego, se adaptaron a que fueran hispanohablantes. Ahora son personas que ingresan aparentemente como turistas, pero con objetivos claros”, afirmó. Aseguró además que las autoridades han aprendido a identificar estas situaciones a tiempo.