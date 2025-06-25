El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sostiene una serie de encuentros de alto nivel en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en La Haya. A lo largo de las reuniones, el mandatario ha abordado asuntos globales urgentes y ha reforzado las relaciones bilaterales con aliados estratégicos.

Durante el evento se anunció además que Türkiye será el país anfitrión de la cumbre de la OTAN en 2026, un hecho que marca un momento relevante para el papel del país dentro de la alianza.

Reunión con el primer ministro de Reino Unido

Erdogan se reunió con el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de la cooperación entre Türkiye y el Reino Unido. Ambos líderes coincidieron en la meta de aumentar el comercio bilateral hasta los 30.000 millones de dólares, destacando el creciente vínculo en el sector de defensa.

El presidente turco reiteró el compromiso de Ankara con los esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania, al tiempo que expresó su preocupación por la catástrofe humanitaria en Gaza, pidiendo un alto el fuego duradero y el respeto al derecho internacional en Palestina.

Asimismo, mostró su esperanza de que Irán e Israel respeten la tregua, y subrayó que la escalada no debe opacar la crisis humanitaria en Gaza. Erdogan sostuvo que las violaciones al derecho internacional por parte del Gobierno de Israel en Palestina son inaceptables, y afirmó que la prioridad de Türkiye es establecer un alto el fuego definitivo en Gaza y garantizar el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria.

Por último, advirtió que los ataques israelíes en Siria podrían desestabilizar la región y reiteró el apoyo turco a una Siria políticamente unificada que permita el retorno seguro de los refugiados.

Reunión con el presidente de Francia

En un encuentro con el presidente de Francoa, Emmanuel Macron, Erdogan subrayó la necesidad de convertir el alto el fuego actual entre Israel e Irán en una estabilidad duradera.

Los líderes analizaron vías para fortalecer las relaciones entre Türkiye y Francia, y compartieron perspectivas sobre la seguridad europea.

Erdogan destacó que la inclusión de aliados no pertenecientes a la Unión Europea en la nueva arquitectura de seguridad y defensa europea sería beneficiosa. Por eso recalcó la importancia de abordar las relaciones entre Türkiye y la Unión Europea desde una visión estratégica y a largo plazo.

Asimismo, hizo un llamado urgente a un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, ante el agravamiento de la crisis humanitaria.