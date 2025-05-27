TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye y EE.UU. retoman diálogos sobre aranceles y meta comercial de $100.000 millones
Funcionarios de Türkiye y Estados Unidos analizan opciones para sostener el impulso comercial y navegar entre las políticas arancelarias recíprocas, en el marco de un renovado diálogo económico.
Türkiye y EE.UU. retoman diálogos sobre aranceles y meta comercial de $100.000 millones
Funcionarios de Türkiye y Estados Unidos buscan medidas adicionales para mantener el impulso alcanzado en la última década en las relaciones comerciales, con el objetivo de lograr una meta de intercambio de 100.000 millones de dólares, informó el Ministerio de Comercio turco. / TRT World and Agencies
27 de mayo de 2025

Una delegación de Türkiye viajó a Estados Unidos la semana pasada para abordar las relaciones comerciales bilaterales, en especial ante las recientes políticas económicas de reciprocidad implementadas por Washington. El Ministerio de Comercio de Türkiye informó los detalles de la visita este lunes. 

El viaje se produjo luego de la reunión virtual que sostuvieron en abril el ministro de Comercio de Türkiye, Omer Bolat;  el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, y el representante comercial de Washington, el embajador Jamieson Greer.

A principios de ese mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone aranceles recíprocos a países de todo el mundo, declarando que las importaciones de todas las naciones estarán sujetas a una base mínima del 10%, con algunos países, como Canadá, México, China y los estados miembros de la UE, enfrentando tasas más altas.

Türkiye se encuentra entre los países que enfrentan un arancel del 10%.

La delegación, encabezada por el viceministro de Comercio de Türkiye, Murat Tuzcu, llegó a Washington para reunirse con el representante adjunto de Comercio de EE.UU., Bryant Trick, y otros funcionarios.

El ministerio señaló que la reunión se enfocó en las repercusiones globales de las recientes políticas comerciales recíprocas de EE.UU., así como en los nuevos pasos que se pueden tomar para avanzar en el comercio bilateral durante este periodo.

Recomendados

Durante la visita, se abordaron medidas adicionales que pueden adoptarse para mantener el impulso logrado en la última década en las relaciones comerciales entre Türkiye y EE.UU., y para alcanzar el objetivo de un volumen comercial bilateral de 100.000 millones de dólares, indicó el ministerio.

Durante su primer mandato, Trump y el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, acordaron en 2019 aumentar el volumen de comercio bilateral a 100.000 millones de dólares. En 2024, esa cifra fue de aproximadamente 32.000 millones de dólares.

Ambas partes confirmaron que existen oportunidades mutuas de comercio e inversión en casi todos los sectores, así como un gran potencial en áreas como nuevas tecnologías, innovación, manufactura, inteligencia artificial y ciberseguridad, añadió el ministerio.

"Además, los sectores de defensa y energía son otras áreas clave donde la cooperación está avanzando rápidamente", agregó.


FUENTE:TRT Español
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza