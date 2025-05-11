Türkiye ha expresado su disposición a facilitar las negociaciones entre Ucrania y Rusia para alcanzar un alto el fuego y una paz duradera, según lo aseguró el presidente Recep Tayyip Erdogan durante una llamada telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron. En la conversación, Erdogan destacó que se ha alcanzado un "punto de inflexión histórico" en los esfuerzos por poner fin al conflicto y subrayó la necesidad de aprovechar esta oportunidad para garantizar una paz estable en la región, según informó la Dirección de Comunicación de Türkiye el domingo.

"Türkiye está lista para contribuir de cualquier manera, incluyendo albergar las negociaciones, para ayudar a establecer un alto el fuego y una paz permanente", afirmó Erdogan, reiterando el compromiso de su país con la resolución del conflicto.

El mandatario turco también remarcó la importancia de continuar la cooperación con Francia para iniciar un proceso de paz a largo plazo y apoyar la reconstrucción de Ucrania una vez concluya el conflicto. Además, ambos líderes discutieron diversos temas relacionados con las relaciones bilaterales y los desarrollos regionales y globales.