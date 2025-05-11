TÜRKİYE
Türkiye lista para mediar en las negociaciones Rusia-Ucrania, asegura Erdogan a Putin y Macron
Erdogan habló con Putin y Macron para ofrecer la mediación de Türkiye en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, buscando un alto el fuego y una resolución duradera del conflicto.
Imagen de archivo del presidente turco, Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la Villa Doria Pamphili de Roma, Italia. / Reuters
11 de mayo de 2025

Türkiye ha expresado su disposición a facilitar las negociaciones entre Ucrania y Rusia para alcanzar un alto el fuego y una paz duradera, según lo aseguró el presidente Recep Tayyip Erdogan durante una llamada telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron. En la conversación, Erdogan destacó que se ha alcanzado un "punto de inflexión histórico" en los esfuerzos por poner fin al conflicto y subrayó la necesidad de aprovechar esta oportunidad para garantizar una paz estable en la región, según informó la Dirección de Comunicación de Türkiye el domingo.

"Türkiye está lista para contribuir de cualquier manera, incluyendo albergar las negociaciones, para ayudar a establecer un alto el fuego y una paz permanente", afirmó Erdogan, reiterando el compromiso de su país con la resolución del conflicto.

El mandatario turco también remarcó la importancia de continuar la cooperación con Francia para iniciar un proceso de paz a largo plazo y apoyar la reconstrucción de Ucrania una vez concluya el conflicto. Además, ambos líderes discutieron diversos temas relacionados con las relaciones bilaterales y los desarrollos regionales y globales.

Conversación con Putin

En paralelo, Erdogan mantuvo una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin. Durante la conversación, Erdogan expresó su satisfacción por la declaración de Putin en la que se apoyaba la reanudación de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, retomando el proceso que quedó suspendido en Estambul. El presidente turco también subrayó que Türkiye está dispuesta a albergar las negociaciones que conduzcan a una resolución duradera del conflicto.

La llamada se produjo tras una conferencia de prensa en Moscú, donde Putin propuso reiniciar las conversaciones directas entre Moscú y Kiev en Estambul a partir del jueves. Erdogan, un firme defensor del diálogo, ha ofrecido en múltiples ocasiones que Türkiye actúe como mediador en las conversaciones y ha reiterado su disposición a hacer todo lo posible para lograr una solución pacífica.

Türkiye ha logrado mantener buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania, lo que la posiciona como un actor clave en la búsqueda de una resolución al conflicto. En respuesta a la propuesta rusa, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, declaró en X que Ucrania está dispuesto a mantener conversaciones directas con Rusia, pero solo si Moscú confirma un alto el fuego "total, duradero y confiable", con inicio previsto para el lunes.



FUENTE:TRT Español y agencias
